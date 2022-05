METEO ITALIA – CALDO in ulteriore AUMENTO nei prossimi giorni, ma non mancheranno i temporali

Meteo Italia, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sostanzialmente invariata nelle ultime 24 ore sul comparto euro-Atlantico. Una vasta saccatura è presente sull’Oceano Atlantico, mentre un vasto promontorio subtropicale è disteso con il suo asse dal nord Africa sin verso l’Europa centrale. In tal modo il flusso principale transita ondulato su latitudini più settentrionali dell’Italia, dove il tempo risulta mediamente stabile e con temperature estive, ma con disturbi a ciclo diurno anche nei prossimi giorni.

Oggi ancora rischio temporali al nord, caldo estivo su gran parte del Paese

Nonostante sull’Italia sia presente un campo barico alto e livellato attorno ai 1020 hPa, una lieve flessione dei geopotenziali ha favorito l’intrusione in quota di masse d’aria relativamente instabili, favorendo anche nella giornata odierna lo sviluppo di qualche temporale a ciclo diurno, non solo al nord. In particolare nel corso durante le ore pomeridiane e serali nubi convettive prenderanno forma sui settori alpini, prealpini e sull’Appennino emiliano, con possibili acquazzoni e temporali in successiva estensione anche ai settori di pianura di Piemonte, Emilia e Veneto. Non si escludono fenomeni localmente intensi con grandinate ed improvvisi colpi di vento. Locali temporali oggi potranno prendere forma anche lungo l’Appennino centro-meridionale, mentre sul resto d’Italia splenderà il sole, salvo innocue velature, con temperature massime prossime ai +30°C.

Prossima settimana caldo in aumento, massime oltre i +30°C

Il promontorio anticiclonico giunto sull’Europa sud-occidentale subirà nei prossimi giorni un nuovo rinforzo, specie sul Mediterraneo centro-occidentale, e verrà alimentato da masse d’aria calde in risalita dal nord Africa. Caldo fuori stagione ed in ulteriore aumento nei prossimi giorni quindi sull’Europa sud-occidentale, con anomalie positive tra Spagna e Francia anche di 12-14°C. Temperature in deciso aumento nei prossimi giorni anche sull’Italia, con valori massimi attesi oltre i +30°C sulla Pianura Padana centro-occidentale, Sardegna e zone interne di Puglia, Sardegna e medio Tirreno.

CONTINUA A LEGGERE





Non solo caldo, attesi anche temporali di calore

Nonostante l’alta pressione, nei prossimi giorni potranno ancora esserci occasioni per lo sviluppo di temporali estivi. Infiltrazioni umide in quota riusciranno infatti nei prossimi giorni ancora a dar vita allo sviluppo di acquazzoni e temporali a ciclo diurno sul nord Italia, specie lungo le Alpi, Prealpi e Piemonte; instabilità che tenderà a prendere forma anche sui settori appenninici del centro-sud, ma piuttosto relegati ai settori montuosi con bel tempo prevalente lungo le coste e le pianure.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.