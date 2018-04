Meteo Italia: rovesci, temporali e neve sono i protagonisti anche nel proseguimento della settimana insieme al clima fresco.

METEO: ITALIA nella morsa di rovesci, temporali e neve con clima sempre fresco – 11 aprile 2018 – Rovesci, temporali e neve saranno i protagonisti del meteo sull’Italia anche nella seconda parte della settimana, insieme al clima fresco propiziato dall’insistenza, sull’Europa occidentale, di una vasta area depressionaria. Nelle prossime ore sull’Italia si assisterà ad una nuovo peggioramento meteo, con fenomeni man mano sempre più forti: in particolare sono attesi rovesci e temporali al Nord Ovest che localmente potranno assumere carattere di nubifragio, accompagnati dalla neve che cadrà abbondantemente sulle Alpi con fiocchi fino anche a 1200-1300 metri. Giovedì la situazione meteo non è prevista cambiare, con ancora tempo instabile e fresco: in Italia invece è atteso un generalmente miglioramento venerdì, con le ultime precipitazioni soprattutto sulle regioni settentrionali. Attenzione però che già domenica è atteso un ennesimo ritorno di piogge e temporali come anche della neve: una minimo di bassa pressione potrebbe puntare dritto verso l’Italia con dunque anche la prossima settimana che potrebbe iniziare, sotto il profilo meteo, all’insegna di instabilità e fresco. […]