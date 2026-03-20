Meteo Italia – qualche pioggia attesa nel weekend e nuova irruzione fredda possibile per la prossima settimana

Situazione sinottica ed evoluzione in Europa e in Italia, residue piogge sulla Penisola

Goccia fredda e struttura depressionaria che si è ormai allontanata sul Mediterraneo orientale con condizioni meteo che nelle prossime ore saranno per lo più stabili su tutta l’Italia. Attenzione solo a qualche pioggia o temporale sparso sulle regioni del Sud, in particolare su Basilicata, Calabria e zone interne della Sicilia. Temperature generalmente in media o poco sotto.

Goccia fredda oltralpe nel weekend con qualche precipitazione possibile

Prossimo weekend che vedrà ancora un flusso di correnti orientali su Europa e Mediterraneo. In questa contesto ecco un’altra piccola goccia fredda che dovrebbe transitare questa volta sulle Alpi e poi verso la Francia. Soprattutto nella giornata di Domenica non si esclude un aumento dell’instabilità sull’Italia con nuvole in transito e precipitazioni sparse specie su Nord-Ovest e settori centrali.

Alta pressione in espansione e tempo più stabile all’inizio della prossima settimana

Anticiclone delle Azzorre con massimi al suolo intorno a 1030 hPa sull’Atlantico all’inizio della prossima settimana. Questo dovrebbe espandere velocemente la sua influenza verso est allungandosi sull’Europa centro-occidentale e portando anche sull’Italia un generale miglioramento delle condizioni meteo. Attenzione però perché diversi modelli ipotizzano un nuova irruzione fredda a seguire.

Tendenza meteo: modelli allineati su ipotesi irruzione fredda fin sul Mediterraneo

Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano la possibilità di una corposa irruzione di aria fredda entro la fine della prossima settimana. Discesa di aria dai quadranti settentrionali con formazione di un minimo al suolo proprio sul Mediterraneo centrale e possibilità di maltempo di stampo praticamente invernale in Italia. Evoluzione meteo ovviamente incerta a causa della distanza temporale, seguite tutti gli aggiornamenti.

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