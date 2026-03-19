Meteo – Insidia maltempo in Italia anche nel Weekend, con temporali e nevicate in montagna: i dettagli

Quadro in miglioramento in Italia

Le condizioni meteo appaiono in queste ore in miglioramento sulla nostra Penisola, dopo che la giornata odierna è stata comunque contrassegnata da residua instabilità, con neve in montagna sull’Abruzzo fino al mattino e sulle aree interne del sud fino a questo pomeriggio. Le temperature, in questo contesto, si attestano su valori comunque mediamente inferiori alla media di riferimento.

Prossime ore con generale stabilità e bel tempo, al netto di qualche residuale e isolata eccezione

Nelle prossime ore assisteremo ad un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, che si manifesterà attraverso il graduale esaurimento dei fenomeni e l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali. Le condizioni meteo, pertanto, risulteranno generalmente stabili e asciutte, al netto di qualche residuale e isolata eccezione presente eventualmente sempre al sud.

Maggiore stabilità nei prossimi giorni, ma con insidia maltempo sempre presente

A partire dalla giornata di domani venerdì 20 marzo le condizioni meteo si manterranno pertanto maggiormente stabili e asciutte grazie al depotenziamento della goccia fredda che, tuttavia, sarà comunque in grado di attivare una debole circolazione depressionaria sul Mediterraneo: questa sarà comunque responsabile di qualche temporale che, nella fattispecie di domani, rimarrà circoscritto principalmente ai settori interni di Sicilia e Calabria, con neve a quote di montagna.

Weekend con maltempo soprattutto sulle aree interne del Paese, con neve in montagna

Il prossimo Weekend sarà contrassegnato comunque dall’insidia maltempo sulla nostra Penisola, con piogge e temporali che, nella giornata di sabato 21 marzo, prenderanno forma sulle Alpi, con neve a quote di montagna e, in quella di domenica 22, si estenderanno sui settori interni di tutto il Paese, con nevicate ancora in montagna. In ambo i giorni l’instabilità esploderà soprattutto nelle ore pomeridiane per poi esaurirsi entro la serata. Le temperature, in questo contesto, subiranno un lieve e graduale aumento riattestandosi al più intorno alla media di riferimento.

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