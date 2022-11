Meteo Italia – Residuo maltempo al sud e Sicilia, migliora momentaneamente al centro-nord

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico con poche variazioni nelle ultime 24 ore. Un’area altopressoria insiste tra Scandinavia e nord della Russia, mentre un nucleo molto freddo abbraccia le nazioni centro-orientali europee causando condizioni meteo invernali. Anticiclone delle Azzorre defilato sul vicino Atlantico ha favorito l’ingresso di una saccatura sull’Europa occidentale, con meteo instabile anche oggi su parte d’Italia.

Bassa pressione in allontanamento dall’Italia, oggi residuo maltempo al sud e Sicilia

Centro di bassa pressione pari a 1004 hPa è in trasferimento verso i bacini meridionali italiani, rinnovando maltempo al sud e Sicilia, ma con meteo in miglioramento al centro-nord Italia. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna. Al Nord: Al mattino residue piogge sulla Romagna, asciutto altrove con cieli sereni e locali foschie in Val Padana. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nuvolosità in transito su tutte le regioni ma sempre con tempo asciutto. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi. Al Centro: Al mattino molte nubi su tutte le regioni, con residui deboli fenomeni a ridosso dell’Appennino ed Abruzzo, nevosi dai 1500-1800 metri. Al pomeriggio residui fenomeni tra zone interne del Lazio ed Abruzzo, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, più intensi e a carattere di temporale sulla Sicilia, Sardegna nordoccidentale ed a carattere isolato su Salento e coste tirreniche. Al pomeriggio non sono attese variazioni con acquazzoni soprattutto su Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia nord-orientale. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni intensi su Salento e settori tirrenici di Sicilia e Calabria. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Scatta l’allerta gialla della Protezione Civile per le prossime 24 ore, ecco dove

Sulla base delle condizioni meteo attese per la giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata odierna: Per la giornata odierna, domenica 20 novembre 2022:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Umbria: Chiani – Paglia, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Tanagro, Alta Irpinia e Sannio

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere.

CONTINUA A LEGGERE





Avvio di settimana stabile, poi arriva una nuova perturbazione

Giornata di lunedì 21 novembre al via con meteo stabile su gran parte del Paese, con ampie schiarite al centro-nord; qualche acquazzone si attarderà sui settori tirrenici di Sicilia e bassa Calabria.Condizioni meteo in peggioramento nel corso della serata a partire dalle regioni di Nordovest e Sardegna con precipitazioni sparse, nevose sulle Alpi a partire dagli 800-1000 metri di quota. La notte di martedì una profonda ciclogenesi prenderà forma sul mar di Corsica, con valori attesi sino a 988 hPa, causando una forte ondata di maltempo. Piogge che diverranno diffusa nel corso della notte su tutte le regioni centro-settentrionali e Sardegna con accumuli abbondanti lungo i settori tirrenici e Sardegna. Quota neve in calo tra Piemonte ed entroterra ligure, con fiocchi fino a 500-600 metri tra cuneese e savonese

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.