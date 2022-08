METEO – ITALIA resta nel mirino del MALTEMPO nelle PROSSIME ORE con PIOGGE e TEMPORALI, poi miglioramento: i dettagli

Anche oggi mediamente instabile in Italia

Il passaggio di una saccatura depressionaria di natura atlantica ha aperto soprattutto con ieri una fase di violento maltempo, che in alcuni casi ha provocato purtroppo dei morti e dei feriti, come in Toscana. Forti piogge e temporali accompagnati da violente raffiche di vento si sarebbero infatti abbattuti in più punti dello stivale, con calo delle temperature al seguito. Ma anche oggi la giornata appare mediamente instabile, seppur non ai livelli di 24 ore fa.

Nel mirino del maltempo i settori centrali e nordorientali

Correnti più fresche e instabili restano in azione ad alta quota sul Mediterraneo centrale e ciò è evidente soprattutto dal punto di vista termico, con le temperature che sono andate abbassandosi pressoché ovunque sul nostro Paese nella giornata odierna. Inoltre, alcuni settori come quelli centrali e nordorientali, rimangono nel mirino del maltempo, con piogge e temporali localmente anche intensi che imperverseranno ancora nel pomeriggio.

In serata verso un miglioramento, ma non per tutti

La situazione apparirà invece differente con l’avanzare della serata. Lo spostamento verso oriente della suddetta saccatura depressionaria infatti causerà un miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, come testimoniato anche dalle proiezioni dei principali centri di calcolo. Ciò si tradurrà nell’attenuazione e successiva cessazione di tutti i fenomeni, tuttavia persisteranno delle localizzate eccezioni di maltempo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Maltempo su alcune aree abruzzesi; qualche rovescio anche in Puglia

Tra il pomeriggio e la sera alcune celle temporalesche si formeranno esattamente tra la Puglia e la Basilicata, sopravvivendo fino a serata inoltrata, quando il residuo maltempo potrà colpire il tarantino. Inoltre un peggioramento in serata potrebbe interessare le aree costiere e l’immediato entroterra dell’Abruzzo. Altrove le condizioni meteo andranno migliorando, con tempo più stabile e clima decisamente più fresco rispetto alle sere che hanno preceduto quella odierna.

