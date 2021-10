METEO – ITALIA rimane OSTAGGIO del MALTEMPO: DISAGI nel Piceno, con BLACK-OUT plurimi ad Ascoli

Autunno dirompente sull’Italia negli ultimi giorni

La nostra Penisola è ormai pressoché bersagliata dal maltempo negli ultimi giorni, a causa di un susseguirsi interminabile di piogge e temporali che nella giornata odierna hanno interessato in maniera sparsa tutti i settori da nord a sud. Tuttavia i fenomeni più intensi si sono riversati sul medio versante adriatico e in particolare sulle Marche, dove la Protezione Civile aveva diramato ieri un’allerta meteo codice arancione e dove si sono registrati diversi problemi legati all’instabilità, come vedremo nel presente editoriale.

Alle porte di un weekend perturbato per il sud

La situazione non è neanche destinata a cambiare per alcuni settori italiani nel breve termine. Infatti, un nuovo impulso perturbato in arrivo nel weekend a causa della progressione di un ulteriore goccia fredda, porterà condizioni di rinnovato maltempo sulle regioni meridionali, con rovesci che colpiranno parzialmente anche il centro (scopri quali regioni). Per il nord si tratterà solo di locale instabilità, mentre il calo termico (sensibile o non troppo) che ne seguirà coinvolgerà praticamente tutto il territorio nazionale.

Il maltempo flagella le Marche

Nella giornata odierna le condizioni meteo sono risultate perturbate soprattutto nelle Marche, dove sono andati scaricando piogge e temporali anche a tratti violenti. Le aree regionali più colpite dall’instabilità sembrerebbero essere quelle meridionali, in particolare nel Piceno, dove diversi allagamenti hanno creato disagi importanti, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ASCOLI PICENO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

