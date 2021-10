METEO – Nel WEEKEND nuova GOCCIA FREDDA con CALO TERMICO, MALTEMPO ma non per tutti e NEVE

Nuova giornata di maltempo

Assistiamo oggi all’ennesima giornata di maltempo per la nostra Penisola, che viene ormai da una serie di giornate perturbate iniziate in questo capo di settimana con fenomeni talvolta anche estremi che hanno recato danni e disagi soprattutto in Liguria. Le immagini satellitari evidenziano infatti una nuvolosità diffusa, con piogge e temporali che interessano, in maniera sparsa, tutti i settori da nord a sud: colpiti i settori adriatici, ma anche il medio-basso versante tirrenico. Nelle prossime ore il tempo andrà migliorando solo sull’alto versante adriatico, mentre altrove l’instabilità insisterà e assumerà al più carattere meno diffuso.

Domani il maltempo si concentra su Abruzzo e regioni meridionali

Lo spostamento verso sud della corrente perturbazione provocherà un miglioramento graduale delle condizioni meteo su alto versante adriatico e Marche, oltre che sull’Appennino Tosco-Emiliano. Nella giornata di domani venerdì 8 ottobre il maltempo si concentrerà infatti sulle regioni meridionali e in particolare su basso versante tirrenico ed adriatico, oltre a colpire l’Abruzzo; i fenomeni localmente potrebbero assumere anche carattere intenso e con temperature decisamente fresche.

Meteo weekend, nuova goccia fredda in arrivo

La situazione è destinata a non subire grosse variazioni anche nel prossimo fine settimana, quando stando a quanto prospettano e ormai confermano i principali centri di calcolo, una nuova goccia fredda progredirà nel Mediterraneo. Tale evoluzione tuttavia, non garantirà il rinnovo del maltempo su tutti i settori del Paese, ma solo su alcuni, come vedremo nel prossimo paragrafo. Diverso è invece il discorso per l’aspetto termico, con temperature che potranno ulteriormente calare in maniera diffusa.

