METEO ITALIA: RUGGITO AFRICANO in arrivo, torna l’ESTATE con picchi di temperature fino a +32°C, ecco quando e dove

Ieri primi disagi in Liguria

Da ormai svariati giorni si stanno susseguendo sulle regioni nordoccidentali e in particolare sulla Liguria dei rovesci prevalentemente di debole o moderata intensità. Nella tarda mattinata di ieri, fenomeni localmente forti hanno colpito l’entroterra genovese, dove i torrenti locali erano già in piena e hanno causato non pochi disagi, con il crollo di una passerella a Serra Riccò.

Oggi ancora maltempo sul nordoccidentale

Nella giornata odierna sono attesi ancora fenomeni intensi sulla Liguria, forse addirittura più intensi di ieri dove comunque gli accumuli di pioggia giornalieri sull’immediato entroterra genovese si aggiravano già intorno ai 100 millimetri. Le previsioni meteo fino alla giornata di ieri hanno messo oltretutto in dubbio lo svolgimento e la fattibilità della partita di campionato Sampdoria-Roma, valida per l’8° giornata della Serie 2019-2020 che si giocherà al Luigi Ferraris. Nel corso della serata i rovesci subiranno un ulteriore intensificazione sulle aree nord italiane, come il verbano e il varesotto

Altrove sole e tempo asciutto

Nelle altre zone d’Italia e in particolare al centro-sud anche quest’oggi il tempo si è invece presentato asciutto con i cieli che fin da questa mattina si sono presentati completamente soleggiati o al più poco nuvolosi. In questi settori le condizioni di stabilità rimarranno tali per tutta la giornata a causa di afflusso di correnti stabili provenienti dal nord-Africa, che li proteggono dai flussi instabili e perturbati provenienti dall’Atlantico, responsabili del maltempo sui settori nordoccidentali. Tuttavia, anche le temperature in questo contesto subiranno un’impennata soprattutto in Sardegna.