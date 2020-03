METEO ITALIA – Sarà nuovo CROLLO delle TEMPERATURE, CLAMOROSA ALTALENA TERMICA, ecco quando

Piogge sparse al centro-sud oggi, neve dai 1100/1200 metri sull’Appennino abruzzese stasera

Nella giornata odierna si denota una situazione meteorologica nettamente più tranquilla sull’Italia con le piogge che colpiscono in maniera debole o al più moderata e soprattutto sparsa le regioni centro-meridionali del Paese. Nel corso della serata piogge saranno ancora possibili localmente sul Lazio e sul settore adriatico centrale. Qui le precipitazioni assumeranno anzi carattere nevoso in serata a partire dai 1100/1200 metri.

Alle porte di un weekend perturbato

Siamo ormai alle porte di un weekend tendenzialmente perturbato in Italia, con piogge che colpiranno in una prima fase, quella tra domani sabato 28 e la prima parte di domenica 29 marzo, le regioni meridionali, in particolare il versante tirrenico della Sicilia e quello jonico della Calabria, Basilicata e della Puglia. Possibile anche qualche pioggia sul settore adriatico della Puglia meridionale. Successivamente una nuova area di bassa pressione si fa strada dai quadranti settentrionali e affonderà verso la nostra Penisola, portando maltempo sulle località alpine e subalpine con nevicate intorno ai 1400/1500 metri.

Crollo termico successivo

I colpi di scena non sono però finiti qui a quanto pare. Dopo infatti l’ondata di freddo di origine artico continentale proveniente direttamente dalla Russia settentrionale che ha portato in Italia clima prettamente invernale che mancava ormai da più di un anno in molte aree del Paese, proprio a cavallo tra marzo e aprile i modelli vanno delineandosi verso una nuova ondata di freddo della stessa matrice di quella che ha da poco interessato la nostra Penisola, con un crollo delle temperature.