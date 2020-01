METEO – ITALIA sarà un misto tra il SOLE, il MALTEMPO e le NEBBIE, ecco le previsioni dei prossimi giorni

Anticiclone in Italia, generale stabilità L’Alta pressione dopo una breve fase fredda che ha coinvolto soprattutto il versante orientale italiano, a causa di una saccatura di origine artico continentale che ha però colpito principalmente la penisola balcanica è tornata a innalzarsi su tutta l’Europa centro-occidentale interessando dunque anche la nostra Penisola. Le condizioni meteo infatti si rivelano generalmente stabili, con tempo asciutto e cieli che in prevalenza si dimostrano soleggiati o al più poco nuvolosi. Banchi di nebbia in Pianura Padana, piogge sulla Sardegna orientale Condizioni meteo generalmente stabili in Italia, ma non sulla totalità del territorio nazionale: una circolazione secondaria instabile di origine atlantica sita sul basso Mediterraneo infatti ha causato nel corso di questo pomeriggio qualche pioggia di debole intensità sulla Sardegna orientale, con il maltempo che occasionalmente interessa anche qualche area occidentale siciliana. Peraltro i cieli soleggiati sono un utopia in questo momento sulla Pianura Padana, invasa dalle nebbie. Prossime ore il maltempo si sposterà a sud della Sardegna Nelle prossime ore il maltempo che nelle ore trascorse ha interessato le aree più orientali della regione sarda, si sposteranno verso sud, interessando le zone meridionali della Sardegna. In particolare i fenomeni saranno piuttosto deboli, così come gli accumuli che ne scaturiranno. Gli accumuli maggiori tuttavia (comunque abbastanza scarsi) si avranno sulle aree costiere del cagliaritano e del carboniense.

Prossimi giorni Italia tra le miti correnti anticicloniche e i flussi atlantici instabili Nei prossimi giorni la situazione sinottica in Italia risulterà piuttosto statica, anche se non mancheranno rapidi e blandi cavi d’onda atlantici in particolare per la giornata di venerdì 10 gennaio, con qualche nota di maltempo prevista in Liguria. Per il resto quello che va profilandosi è un promontorio anticiclonico in estensione sull’Europa centro-occidentale e sull’Italia centro-settentrionale, mentre il sud rimarrà sotto l’influenza di correnti atlantiche portate da una goccia fredda persistente sul basso Mediterraneo, vediamo cosa comporterà tutto ciò.

Nebbie in Pianura Padana, piogge sulle Isole Maggiori, sole altrove Che l’Italia conservasse una varietà di climi era noto, ma così forse è anche troppo. Nei prossimi giorni, fino al weekend, la nostra Penisola vivrà tre situazioni meteorologiche completamente diverse: si parte con la nebbia da avvezione in Pianura Padana, per passare alle piogge di intensità comunque debole o al più moderata in alcune delle aree della Sardegna e della Sicilia, per finire al sole sul resto dello stivale. Tutto ciò in un contesto di temperature comunque in media o leggermente al di sopra.