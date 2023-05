Meteo Italia – Scricchiola l’anticiclone: oggi tornano i temporali al nord, altrove ancora stabile con temperature fino a +28°C

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di due promontori anticiclonici: il primo disteso tra le Azzorre ed il Golfo di Biscaglia, mentre un secondo sul Mediterraneo centrale. Le due figure anticicloniche sono separate da un’ansa ciclonica attualmente presente tra il Mar del Nord e la Francia, ma in movimento verso sudest. In tal modo il flusso umido principale scorre, ondulato, mediamente al di sopra del 45°N. Sull’Italia campo barico alto e livellato attorno ai 1015 hPa con risalita di masse d’aria miti dal nord Africa, ma con correnti umide che riusciranno a fare il loro ingresso sul nord Italia, dove il geopotenziale tende a diminuire.

Meteo domenica 7 maggio: tornano i temporali al nord, stabile e “caldo” altrove

Meteo Italia domenica 7 maggio. Giornata di domenica che farà registrare un graduale calo del geopotenziale con ritorno dell’instabilità sulle regioni settentrionali. Al nord avremo al mattino nubi di passaggio con acquazzoni e locali temporali tra Lombardia centro-settentrionale e Piemonte centro-orientale. Nel corso del pomeriggio instabilità diffusa su Alpi e Prealpi in estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia ed alto Veneto nel corso della serata. Ancora stabile al centro-sud ed Isole, salvo acquazzoni e temporali pomeridiani a ridosso dell’Appennino, ma con nubi medio-alte di passaggio dal pomeriggio. Temperature dal sapore estivo con picchi fino a +28°C sulla Pianura Padana centrale, Sardegna, Sicilia e zone interne Peninsulari.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base delle condizioni meteo previste per la giornata odierna e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Domenica 7 maggio 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Prossima settimana nuovo peggioramento sull’Italia

Il promontorio anticiclonico cederà nel corso della prossima settimana, determinando un nuovo peggioramento del tempo sull’Italia. Una blanda ansa ciclonica transiterà sull’Italia nella giornata di lunedì, portando acquazzoni e temporali irregolari su gran parte del Paese, ma da martedì sera è attesa un’intensa perturbazione al nord con piogge anche abbondanti in estensione mercoledì a tutta l’Italia! Rimanete aggiornati!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube