METEO – ITALIA sferzata da FORTI VENTI ad inizio settimana, attese raffiche di oltre 100 km/h

Fronte freddo verso l’Italia, meteo in peggioramento ad inizio settimana

Meteo – L’anticiclone delle Azzorre tende a ritirarsi verso il vicino Atlantico, favorendo la discesa nelle prossime ore di una saccatura dal nord Europa verso il Mediterraneo centro-orientale. Un fronte freddo riuscirà quindi a raggiungere anche l’Italia, portando un peggioramento del tempo ad inizio settimana. Il suo passaggio sarà piuttosto rapido, transitando nel giro di 24 ore su gran parte del Paese, portando acquazzoni, qualche temporale ed un calo delle temperature. Attesi anche forti venti, con raffiche localmente superiori ai 100 km/h; vediamo maggiori dettagli nel prosieguo dell’articolo.

Lunedì 21 febbraio venti di burrasca su molte regioni

L’inizio della settimana vedrà l’Italia interessata da forti venti nord-occidentali. L’aria fredda in ingresso dal nord Europa, favorirà la formazione di una bassa pressione in discesa lungo il mar Adriatico, con valori barici al suolo attorno ai 999 hPa attesi martedì mattina tra Albania e Puglia. Nel contempo ad ovest dell’Italia si espanderà un campo altopressorio con valori barici tra Baleari ed ovest Sardegna attesi attorno ai 1025 hPa. Gradiente barico orizzontale quindi decisamente accentuato, attivando forti venti settentrionali sul nostro Paese. Correnti di Maestrale sferzeranno la Sardegna con raffiche attese sui settori nord-orientali fino ai 100 km/h, con punte anche di 120 km/h sottovento al massiccio del Gennargentu ed in Gallura! Torna il Föhn al Nordovest, con raffiche fino a 120-140 km/h sui settori alpini, ma con punte in pianura fino ad 80 km/h su Piemonte e Lombardia occidentale; venti da ovest-nordovest in arrivo anche sul resto del Paese, con raffiche mediamente attorno ai 50 km/h, ma con punte fino a 80-100 km/h su Sicilia ed Appennino Calabro.

Martedì attesi oltre 100 km/h al sud

Martedì l’approfondimento della ciclogenesi sul basso Adriatico, con valori al suolo attesi attorno ai 999 hPa, determinerà un’ulteriore accentuazione dei venti settentrionali al sud Italia, con raffiche che potranno superare i 100 km/h sulla Puglia, con picchi localmente fino a 110-120 km/h. Venti fino a 100 km/h attesi anche su Basilicata e Campania interna, mentre attorno agli 80-100 km/h su Abruzzo, Calabria e Sicilia. Sul resto del Paese venti sostenuti con raffiche attorno ai 50-60 km/h su Lazio, Umbria e Marche, ancora venti di Föhn al Nordovest e Maestrale sulla Sardegna. Graduale attenuazione dei venti da mercoledì, fatta eccezione per Salento e settori ionici dove insisteranno fino alla giornata di giovedì.