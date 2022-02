METEO – IRRUZIONE di violente RAFFICHE di VENTO in arrivo in ITALIA, anche fino a 150km/h: ecco dove e quando

Tempo perlopiù stabile in Italia, ma più nuvoloso

Assistiamo oggi a condizioni meteo in peggioramento sull’Italia a causa dell’aumento del tessuto nuvoloso che ha interessato praticamente l’intero territorio nazionale. Tuttavia il tempo appare perlopiù relativamente stabile sullo stivale, anche se non mancano delle eccezioni che riguardano in particolare l’alto versante tirrenico e il nordest. I fenomeni tuttavia colpiscono in maniera localizzata e, laddove colpiscono, lo fanno in maniera debole o al più moderata.

Prossime ore ulteriore peggioramento atteso al nordest

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono destinate ulteriormente a peggiorare a causa di una maggiore incidenza delle correnti umide nel bacino del Mediterraneo centrale. Nella serata odierna quindi il maltempo presenterà in alcuni settori (scopri quali) carattere più diffuso, con una lieve intensificazione dei fenomeni. Tuttavia, le temperature si manterranno su valori mediamente oltre la media del periodo.

Domenica stabile, da lunedì correnti settentrionali in ingresso

La giornata di domani domenica 20 febbraio sarà caratterizzata perlopiù da stabilità sulla nostra Penisola, con localizzate eccezioni di maltempo che riguarderanno essenzialmente il medio Tirreno nella prima parte (tra la notte e il primo mattino). A partire però da lunedì 21 febbraio una saccatura di origine polare marittima prepara il suo affondo sul Mediterraneo centrale, intensificando le correnti in ingresso dai quadranti settentrionali con raffiche anche tempestose, come vedremo nel prossimo paragrafo.

