METEO ITALIA – Si SPALANCA un CORRIDOIO ATLANTICO verso il nostro Paese, forte MALTEMPO in arrivo con CROLLO TERMICO, i dettagli

Cambio di tendenza, l’Autunno sale in cattedra

Negli ultimi giorni come è ormai noto a tutti si è verificato un cambio di rotta sull’Italia con una netta tendenza a un persistente maltempo. Sebbene però per gli inizi della settimana corrente ormai al termine l’instabilità risultava poco organizzata e disomogenea, è dalla giornata di ieri che essa si sta mostrando nettamente più diffusa, grazie all’affondo di una saccatura di origine nordatlantica sul Tirreno settentrionale che ha tra l’altro causato del forte maltempo sulla Liguria orientale, con accumuli prossimi ai 180 millimetri e fiumi nuovamente in piena.

Domani condizioni meteo in leggero miglioramento, qualche rovescio sui settori centrali tirrenici

Per la giornata di domani lunedì 4 novembre grazie allo slittamento verso oriente della perturbazione che sta attualmente interessando il nostro Paese soprattutto di sponda tirrenica, si verificherà un generale miglioramento delle condizioni meteo dopo le ultime piogge intense sul sud tirrenico previsto per la prossima nottata. Qualche rovescio residuo sarà ancora probabile sui settori centrali tirrenici nel corso del pomeriggio, col tempo prevalentemente asciutto sul resto d’Italia. Miglioramento che tuttavia, come vedremo, durerà davvero poco.

Nuova ondata di maltempo in arrivo per martedì

Come già anticipato nel corso del precedente paragrafo, il miglioramento delle condizioni meteo atteso per domani lunedì 4 durerà molto poco, poiché già a partire dalla giornata di martedì 5 novembre una nuova perturbazione di origine nordatlantica con una maggior componente artica rispetto a quella attuale dovrebbe puntare il nostro Paese. Vediamo in quali modalità.