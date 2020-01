METEO – ITALIA sotto il BERSAGLIO di una nuova PERTURBAZIONE: CALO TERMICO in arrivo, ecco quando

Dopo le residue piogge che nella giornata di ieri hanno interessato la Sardegna grazie all’azione di una goccia fredda che in queste ore sta insistendo lungo lo Stretto di Gibilterra gli effetti dell’Alta pressione di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo si iniziano a far sentire anche sull’isola sarda. Condizioni meteo dunque in netto miglioramento con qualche schiarita e cieli che rimangono poco o parzialmente nuvolosi, ma con tempo asciutto.

Dopo l’ondata di maltempo rinvenuta nel corso del weekend sulla nostra Penisola, già dalla giornata di ieri sono evidenti sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale gli effetti dell’Alta pressione di matrice afro-azzorriana in rimonta su buona parte del vecchio continente. Oggi infatti i cieli appaiono soleggiati o poco nuvolosi quasi ovunque e le temperature risultano generalmente oltre la media del periodo seppur in maniera lieve.

Neve a quote basse tra basso Piemonte e Appennino ligure

Come conseguenza del calo delle temperature c’è anche un calo considerevole della quota neve che riguarda in particolar modo le aree interposte tra il basso Piemonte e l’Appennino ligure centrale, dove tra la notte di venerdì 24 e le prime ore di sabato 25 gennaio i fiocchi potrebbero scendere a quote molto basse intorno ai 500/600 metri e localmente anche più in basso. Neve in collina attesa anche in Trentino e basso piacentino sull’Appennino Tosco-Emiliano.