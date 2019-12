METEO ITALIA – STRAVOLGIMENTO, torna il FREDDO POLARE: in arrivo uno SNOWSTORM, ecco dove

Ultime ore di relativa stabilità su gran parte d’Italia

Quelle a cui andiamo incontro sono le ultime ore di relativa stabilità su gran parte d’Italia, soprattutto per quanto concerne le aree tirreniche. Una saccatura di origine atlantica infatti, in affondo sul Mediterraneo nei passati giorni e in continua progressione verso la nostra Penisola in queste ore, investirà lo stivale apportando condizioni di maltempo su molte regioni d’Italia entro domani giovedì 19 dicembre, come il medio-basso versante tirrenico, il nord-ovest e il Friuli Venezia Giulia, con temperature comunque stabili o in leggero calo, soprattutto nei valori massimi.

Già nelle ore serali maltempo su Sicilia e Sardegna, oggi piogge al nord

La giornata odierna è risultata prevalentemente nuvolosa, con tempo prevalentemente asciutto, ma non sono mancate e non mancheranno note di maltempo in alcune regioni italiane. Piogge in particolare hanno interessato alcune aree del nord, come il torinese o anche varesotto e biellese. In queste ultime due aree le nevicate hanno interessato le località poste al di sopra dei 1800/1900 metri. In queste ore i fenomeni sulla Sardegna stanno subendo un’intensificazione, dopo una giornata comunque piuttosto uggiosa, soprattutto sulle zone orientali. In serata l’instabilità si estenderà anche sulla Sicilia, con piogge di debole o moderata intensità prevalente.

Domani saccatura atlantica in esaurimento, torneranno le correnti polari

Nella giornata di domani giovedì 19 dicembre e già a partire dalla serata, si esauriranno generalmente gli effetti della saccatura di origine atlantica che sta già interessando alcune zone e ne interesserà altre nelle prossime ore. Al suo posto, affonderanno di nuovo le correnti polari, provenienti dai quadranti nordoccidentali e pilotate da una vasta area depressionaria oceanica che misurerà un minimo di bassa pressione intorno ai 960hPa. Queste, apporteranno nevicate anche intense su non tutti i settori alpini, vediamo allora quali ne verranno interessati.