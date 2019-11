METEO ITALIA – Sulle Alpi si è abbattuto un vero e proprio SNOW STORM, VIDEO della BUFERA di NEVE a Madonna di Campiglio

Si è aperto un periodo più fresco e instabile sull’Italia

Dopo un finale di ottobre all’insegna dell’Alta pressione e delle temperature sopra la media del periodo a novembre l’Autunno ha deciso di inserire la quarta e di spadroneggiare in lungo in largo nel Mediterraneo e nel nostro Paese. E’ da diversi giorni consecutivi che infatti lo stivale è interessato da maltempo a tratti anche intenso, accompagnato da un lento e progressivo calo delle temperature, grazie a un treno di perturbazione in transito sull’Italia.

Oggi maltempo sparso da nord a sud

La giornata di oggi è stata caratterizzata dal maltempo sparso da nord a sud, accompagnato, almeno sui settori centro-settentrionali, anche da forti raffiche di vento diffusamente oltre i 50km/h. L’instabilità si è estesa sulle regioni meridionali, fino a ieri rimaste prevalentemente al riparo dalle piogge e temporali che già sferzavano sul centro-nord. Nonostante i fenomeni a tratti siano stati anche intensi, gli accumuli di pioggia al suolo risultano comunque generalmente deboli o moderati.

Forti nevicate sulle Alpi a partire dai 1200 metri

Non solo forti piogge e temporali, ma anche nevicate. Esse hanno fatto nuovamente la loro comparsa lungo tutto l’arco alpino grazie all’afflusso di aria più fredda a tutte le quote che ha fatto scendere la quota neve fin sui 1200 metri. Quest’oggi in particolare la neve ha scaricato qualche centimetro sulle montagne di confine tra la Lombardia e il Trentino, ma nel weekend aveva apportato ad accumuli consistenti anche intorno al mezzo metro su buona parte dell’arco alpino centro-occidentale.