METEO ITALIA – SUPER ANTICICLONE in ITALIA, temperature anche prossime ai +25°C, ecco quando

Chiusa definitivamente la fase invernale

E’ terminata la fase invernale che nel nostro Paese ha preso piede per l’ultima decade del mese di marzo e per i primissimi giorni del nuovo mese, quello di aprile. Questa parentesi invernale anche piuttosto prolungata (la durata è stata notevole soprattutto se relazionata al periodo in cui ci troviamo) è stata portata in Italia precisamente da due ondate di freddo molto intense, la prima delle quali ha addirittura causato il ritorno della neve in pianura e fin sulle coste sul medio-basso versante adriatico.

La primavera si riprende a poco a poco la scena in Italia e su buona parte del continente europeo

Dopo quindi aver zoppicato vistosamente per svariati giorni, la primavera proverebbe a riprendersi la scena all’interno del bacino del Mediterraneo gradualmente. Nonostante il calendario giochi a favore della sua parte, l’Alta pressione ha subito un duro colpo grazie alla due massicce ondate di freddo già menzionate nel precedente paragrafo. A partire da questo weekend, come vedremo, le condizioni meteo inizieranno ad essere nettamente migliori dei passati giorni.

Stabile fin da questo weekend, eccezion fatta per qualche possibile piovasco in Calabria domani

La stabilità dunque sta iniziando, come è evidente dalla giornata odierna, a caratterizzare praticamente tutte le regioni italiane a partire da questo weekend. In particolare oggi, per il primo giorno dopo una lunga serie, l’Italia non registra fenomeni significativi in nessuna zona del Paese. Inoltre si è anche verificato un primo netto e sensibile aumento dei valori minimi di temperatura che nei passati giorni misuravano intorno gli 0°C o vicino a tale soglia.