Meteo Italia – Tanto sole e caldo intenso ma anche temporali pomeridiani, ulteriore rialzo termico verso il weekend

Attuale situazione sinottica

Buongiorno e buon mercoledì da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede il flusso perturbato scorre alle latitudini più elevate con diversi minimi al suolo, mentre un vasto campo di alta pressione si estende su Mediterraneo e buona parte dell’Europa portando stabilità e temperature anche di 4-6 gradi sopra le medie sull’Italia. Ma una blanda saccatura in quota è in movimento proprio sul Mediterraneo andando ad accentuare l’instabilità termo-convettiva.

Attesi molti temporali pomeridiani in Italia

Come abbiamo appena visto, una blanda saccatura in quota è in movimento sul Mediterraneo andando ad accentuare l’instabilità termo-convettiva in Italia grazie alla sua aria più fresca in quota. Mattinata odierna che partirà stabile e prevalentemente soleggiata, mentre nel pomeriggio acquazzoni e temporali andranno a svilupparsi sulle Alpi e in Appennino, con sconfinamenti anche sulle pianure specie sulle regioni del versante adriatico del Centro-Sud. Residua instabilità termo-convettiva anche nella giornata di domani, specie sull’Appennino meridionale. Le temperature continueranno comunque a mantenersi di diversi gradi sopra le medie rendendo il clima rovente.

Nuovo ulteriore rialzo termico in vista del weekend

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli mostrano tra la seconda parte della settimana ed il weekend una nuova espansione dell’anticiclone sull’Europa centro-occidentale e Mediterraneo, alimentato dalla risalita di aria molto calda, con anomalie termiche positive tra Francia e Spagna anche di 10-12 gradi. Questo porterà un aumento termico anche sull’Italia con valori fino a 7-8 gradi sopra le medie e stabilità diffusa da Nord a Sud. Massime che torneranno infatti a raggiungere i +36/+37°C sia in Pianura Padana che sul medio versante tirrenico e punte anche di +38/+39°C anche nelle zone interne del Sud specie tra Puglia e Basilicata.

Tendenza meteo: segnali di cambiamento non prima della seconda decade di settembre

Mese di agosto che in molte località della nostra Penisola chiuderà come il più caldo di sempre. Settembre inizierà con una prima decade decisamente calda, lunga serie di temperature sopra media che sarebbero classificate come ondata di calore anche per il mese di luglio. Per trovare un segnale di cambiamento occorre spingersi molto in la con i modelli, possibile saccatura e calo termico secondo l’americano GFS nella seconda decade del mese.

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