Meteo Italia – temperature in calo e neve a bassa quota, a seguire torna l’alta pressione ma non per molto

Piogge e neve si portano verso il Sud Italia mentre l’aria più fredda spazza tutta la Penisola

Situazione sinottica che vede la circolazione depressionaria muoversi tra Italia e Balcani con condizioni meteo che nella giornata odierna risulteranno instabili soprattutto al Sud. Piogge e acquazzoni sparsi al mattino su Abruzzo, settori Peninsulari meridionali e Sicilia con neve in calo fin verso i 600-1100 metri. Al pomeriggio ancora fenomeni al Sud mentre dalla sera anche qui avremo un generale miglioramento delle condizioni meteo. Aria più fredda che intanto porta un generale calo termico su tutta la Penisola.

Tra Mercoledì e Giovedì possibile nuovo blanda passaggio instabile, ecco dove

Condizioni meteo in miglioramento sull’Italia nelle prossime ore a partire dalle regioni settentrionali. Tempo stabile anche nella giornata di Mercoledì mentre a seguire diversi modelli mostrano il transito di un rapido passaggio instabile. In particolare Giovedì ecco qualche fenomeno sulle regioni del Centro-Sud con neve a quote medio-basse, precipitazioni più intense probabilmente sulla Calabria. Alta pressione in rimonta nei giorni successivi.

Anticiclone in espansione sul Mediterraneo nel corso del weekend

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che propongono per il weekend di metà mese una nuova espansione dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. Tra Venerdì e Domenica dovremmo dunque avere condizioni meteo di nuovo più stabili in Italia e con temperature in aumento fino a qualche grado al di sopra delle medie del periodo. Importanti manovre perturbate si scorgono invece tra i modelli per la seconda metà di gennaio.

Alta pressione di blocco sull’Atlantico e aria più fredda verso l’Europa e sul Mediterraneo

Diversi modelli anche questa mattina mostrano piuttosto probabile intorno alla metà di gennaio la formazione di un blocco sull’Atlantico. Tutto questo con un vortice polare che però sarà ancora relativamente compatto a causa della parziale propagazione degli effetti dello stratcooling. Non si esclude comunque con una simile dinamica il passaggio a condizioni meteo più invernale che per il Mediterraneo e per l’Italia entro l’inizio della terza decade di gennaio.

