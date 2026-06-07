Meteo Italia – Tempo stabile e temperature estive, salvo locali disturbi

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un anticiclone delle Azzorre in graduale espansione verso l’Europa occidentale con valori livellati attorno ai 1020 hPa sul bacino del Mediterraneo, dove il flusso si dispone da ovest. Flusso umido perturbato principale tende ad alzarsi gradualmente di latitudine coinvolgendo più direttamente il centro-nord Europa.

Domenica di bel tempo su gran parte del Paese, salvo disturbi sui settori montuosi

Weekend che proseguirà nel complesso stabile su gran parte del Paese, grazie ad un campo barico alto e livellato attorno ai 102o hPa. Attesa una giornata di domenica al via con cieli diffusamente sereni sull’Italia, salvo innocue quanto locali velature. Nel corso del pomeriggio si rinnova la stabilità su tutta l’Italia, salvo occasionali acquazzoni e temporali di calore in sviluppo su Alpi, Prealpi ed occasionalmente lungo l’Appennino. Nel corso della sera tornano le schiarite con cieli stellati nottetempo.

Anticiclone delle Azzorre in espansione: sarà un avvio di settimana stabile e caldo

Nel corso dei prossimi giorni è attesa l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre dall’Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo che ad inizio della prossima settimana si faranno più stabili in Italia. Non mancheranno comunque fenomeni pomeridiani soprattutto sui settori alpini, e più localmente lungo l’Appennino. Temperature in aumento e di qualche grado sopra media, specie al Centro-Sud, ma senza eccessi di caldo.

Temperature estive con massime di oltre +30°C

Alta pressione in affermazione favorirà temperature massime diurne dal sapore estivo sull’Italia. Attesi infatti valori massimi attorno ai +30 da nord a sud con punte nella giornata di domenica sino a +33/+35°C sulla Sicilia meridionale, ovvero ben oltre le medie del periodo.

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