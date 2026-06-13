Meteo – Ondata di caldo da metà settimana con valori sino a +38°C? I dettagli

Tempo estivo su tutta l’Italia

Un vasto campo altopressorio disteso sull’Europa sud-occidentale con valori barici alti e livellati attorno ai 1020 hPa sul Mediterraneo centro-occidentale, proteggerà l’Italia da eventuali disturbi instabili. Il weekend trascorrerà quindi con tempo estivo su tutto il Paese con cieli spesso soleggiati sia lungo le coste che in montagna, fatta eccezione per qualche innocua velatura di passaggio. Valori massimi attorno ai +30 da nord a sud con punte nella giornata di domenica sino a +35/+37°C sull’Emilia-Romagna, Molise e nord della Puglia, ovvero ben oltre le medie del periodo. Più contenuti i valori lungo le coste, grazie all’effetto mitigatore delle brezze.

Avvio di settimana Italia lambita da un cavo d’onda

Vasta circolazione depressionaria in azione tra Mar Baltico e nord della Russia, piloterà un cavo d’onda sul centro Europa, andando a lambire ad avvio di settimana anche il nord Italia. Atteso quindi un calo barico con infiltrazioni di correnti più fresche in quota, responsabili di un momentaneo calo termico e del ritorno di qualche disturbo specie sul Triveneto, Lombardia orientale ed Alpi occidentali, dove nella giornata di lunedì sono attesi acquazzoni e temporali tra il pomeriggio e le prime ore serali. Instabilità che tra martedì e mercoledì tenderà ad estendersi anche lungo l’Appennino ed a rinnovarsi sui settori alpini e prealpini con annesso un momentaneo calo termico, seppur con valori che si manterranno estivi.

Seconda parte della settimana anticiclone sub-tropicale in rimonta

Nella seconda parte della settimana una vasta saccatura scivolerà sul vicino Atlantico, favorendo un’ulteriore rinforzo dell’anticiclone sull’Europa sud-occidentale. Masse d’aria molto calde dal nord Africa tenderanno a raggiungere anche l’Italia, determinando condizioni meteo estive con stabilità e temperature in aumento sino a portarsi oltre i +35°C.

Ondata di caldo entro il prossimo weekend?

Caldo che tenderà ad accentuarsi quindi da metà della prossima settimana. Le temperature massime si porteranno attorno ai +33/+35°C sulla Pianura Padana e zone interne del centro-sud con possibile picco del caldo durante il prossimo weekend quando i valori potrebbero raggiungere i +36/+37°C con punte localmente sino ai +38/+39°C al centro-sud.

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