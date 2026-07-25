Meteo Italia – Temporali e grandine in arrivo al centro-nord, poi torna l’anticiclone

Sabato inizialmente stabile, ma una perturbazione si avvicina da ovest

La giornata odierna, sabato 25 luglio, si apre con condizioni meteo generalmente stabili e asciutte su buona parte dell’Italia. Un temporaneo promontorio anticiclonico interessa il Mediterraneo centrale, favorendo cieli sereni o poco nuvolosi soprattutto sulle regioni centro-meridionali e lungo i settori adriatici.

La situazione tenderà tuttavia a cambiare nel corso delle prossime ore. Una saccatura depressionaria di origine atlantica si avvicinerà infatti da ovest, determinando un progressivo aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali. Le temperature risulteranno in lieve rialzo soprattutto al Centro-Sud, pur mantenendosi generalmente senza eccessi particolari.

Temporali in aumento tra pomeriggio e sera al Nord

Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali inizieranno a svilupparsi sull’arco alpino occidentale, interessando soprattutto Piemonte e Valle d’Aosta. I fenomeni tenderanno successivamente a estendersi verso la Liguria, la Lombardia e le restanti aree alpine e prealpine.

Tra la serata e la notte su domenica il peggioramento raggiungerà anche parte della Pianura Padana e l’alta Toscana. I temporali potranno risultare localmente intensi e accompagnati da grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il tempo resterà invece più stabile sul resto del Centro e sulle regioni meridionali.

Domenica perturbata al Centro-Nord con temporali anche intensi

La giornata di domenica 26 luglio sarà quella maggiormente interessata dal passaggio della perturbazione. Piogge e temporali coinvolgeranno gran parte delle regioni settentrionali, per poi estendersi verso Toscana, Umbria, Marche, Lazio e localmente Campania.

I fenomeni più organizzati sono attesi tra Nord-Est e regioni centrali, dove non si escludono nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Sul Lazio e lungo il medio versante tirrenico l’instabilità tenderà ad aumentare soprattutto tra la tarda mattinata e il pomeriggio. Condizioni più asciutte dovrebbero invece persistere sulle estreme regioni meridionali e sulle Isole Maggiori.

Le temperature diminuiranno sensibilmente al Centro-Nord, riportandosi su valori prossimi o localmente inferiori alle medie del periodo. Al Sud il richiamo di correnti meridionali potrà invece mantenere il clima più caldo almeno nella prima parte della giornata.

Rapido miglioramento dalla serata di domenica

Il fronte instabile tenderà a muoversi rapidamente verso est e già dalla serata di domenica è atteso un miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Nel corso della notte i fenomeni si attenueranno progressivamente anche sul resto del Centro-Nord, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie.

Qualche pioggia o temporale residuo potrà insistere temporaneamente sulle regioni nord-orientali e lungo il medio versante adriatico, ma la tendenza generale sarà verso un ritorno della stabilità su gran parte della Penisola.

Inizio settimana con alta pressione e temperature in aumento

A partire da lunedì un nuovo promontorio anticiclonico tenderà a espandersi sul Mediterraneo centro-occidentale, favorendo condizioni meteo più stabili e soleggiate su buona parte dell’Italia. Residui disturbi saranno ancora possibili sui rilievi e localmente sulle regioni meridionali, ma senza un peggioramento organizzato.

Le temperature torneranno gradualmente ad aumentare, dapprima sulle regioni occidentali e sulle Isole Maggiori e successivamente anche sul resto della Penisola. Il clima resterà inizialmente pienamente estivo ma senza valori estremi, mentre una fase più calda potrebbe prendere forma negli ultimi giorni di luglio.

Fine luglio con possibile rinforzo dell’anticiclone africano

Le proiezioni per la seconda parte della prossima settimana mostrano una probabile espansione dell’alta pressione dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale. Questa configurazione favorirebbe giornate più stabili e un aumento più deciso delle temperature, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori.

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto potrebbe quindi aprirsi una nuova fase di caldo intenso. L’entità e la durata dell’eventuale ondata di calore restano tuttavia da confermare nei prossimi aggiornamenti modellistici.

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