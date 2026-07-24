Meteo domani 25 luglio: weekend che inizia con tempo stabile ma peggioramento con piogge e temporali dalla sera

Situazione sinottica europea Promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale con condizioni di tempo asciutto sull’Italia anche se una saccatura si muove sull’Europa occidentale e si avvicina alla nostra Penisola. Vasto e robusto campo di alta pressione anche sull’Atlantico con massimi al suolo fino a 1030 hPa sulle Isole Azzorre. Circolazione depressionaria colma di aria fredda che si muove alle latitudini più settentrionali con un minimo al suolo sul Mare del Nord intorno a 985 hPa.

Previsioni meteo per domani, 25 luglio

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest con acquazzoni sulle Alpi. In serata e in nottata tempo in peggioramento, con piogge e temporali sparsi soprattutto al Nord-Ovest. Temperature minime e massime stabili o il lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 25 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Cieli per lo più soleggiati anche nel pomeriggio. In serata ancora tempo stabile con qualche addensamento in transito. Peggiora nella notte con piogge e temporali sulla Toscana e locali fenomeni su Umbria e Alto Lazio. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 25 luglio

Al Sud e sulle Isole: Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni meridionali e sulle Isole, con cieli per lo più soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo. In serata nuvolosità in aumento sulla Sardegna con locali piogge in arrivo nella notte, ancora stabile sulle altre regioni. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi a mossi.

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