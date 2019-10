METEO ITALIA – Torna in pista il CALDO AFRICANO sul nostro Paese con temperature SIMIL-ESTIVE, vediamo quando e perché

Qualche rovescio in Liguria e Puglia meridionale, meglio altrove

Nella giornata odierna qualche rovescio si è avuto in Liguria e nei settori meridionali della Puglia. In quest’ultima non sono mancati fenomeni localmente anche intensi, seppur di breve durata, mentre per la prima i rovesci si sono rivelati al più di moderata intensità, con cumulati al suolo generalmente deboli dell’ordine di qualche millimetro. Va meglio nel resto del Paese, dove a parte qualche addensamento massiccio sulle aree emiliane e alta Toscana i cieli si sono rivelati ovunque soleggiati o poco nuvolosi.

Domani migliora in Puglia, maltempo in Liguria

Per quanto riguarda la giornata di domani venerdì 18 ottobre è previsto un netto miglioramento delle condizioni meteo sulla Puglia, con ampie schiarite e cieli che saranno in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi, così come nel resto del centro-sud. In Liguria invece persistono dei rovesci anche più intensi rispetto a quelli registrati nella giornata odierna, con il peggioramento che in serata interesserà anche alcune aree lombarde al confine col Piemonte in veloce spostamento verso nord.

Weekend maltempo sulle regioni nordoccidentali, torna il caldo africano al centro-sud

Mentre le regioni nordoccidentali saranno alle prese con un’ondata di maltempo causata da una vasta saccatura di origine nordatlantica in affondo sulle aree mediterranee occidentali, il resto del Paese e soprattutto il centro-sud sarà alle prese con l’arrivo del caldo africano, favorito dalla circolazione ciclonica della saccatura stessa che pescando aria calda sul nord-Africa la porta fin sul nostro Paese. Successivamente, la formazione di un ciclone mediterraneo sulle Isole Baleari si comporterà più o meno alla stessa maniera. Entriamo maggiormente nei dettagli.