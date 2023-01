Meteo Italia – Torna la neve in Pianura Padana, attesi fiocchi su queste città del nord

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Ai nastri di partenza di una nuova settimana perturbata, con maltempo invernale in arrivo per l’Italia: al momento un lobo del vortice polare si sta avvicinando verso l’Europa centrale con una serie di minimi profondi fino a 975 hPa. Diverse fasi perturbate attese nei prossimi giorni con freddo in crescendo e quota neve sempre più bassa. Vediamo di seguito le previsioni meteo dettagliate per oggi.

In arrivo le prime perturbazioni di stampo polare

Focus Inverno – Nella prima parte di questa settimana il maltempo invernale interesserà tutta la nostra penisola, con condizioni meteo a tratti perturbate. L’aria fredda farà ingresso sull’Italia a più riprese, prima di estradizione polare. La neve cadrà fino a quote molto basse al Nord Italia e generalmente a quote medie al Centro-Sud. Neve che risulterà però piuttosto abbondante sia sulle Alpi che lungo l’Appennino, specie centro-settentrionale. Vediamo nell’ultimo paragrafo l’allerta dedicata al vento per le prossime ore.

Freddo in aumento nella seconda metà della settimana, con aria artica

Tendenza meteo – La seconda parte della settimana sarà caratterizzata da un rincaro del freddo: tra Giovedì e Venerdì infatti avremo condizioni meteo instabili in Italia. Ad oggi previsto un ulteriore calo delle temperature con neve che potrebbe spingersi fino a quote di pianura al Nord e fin verso la bassa collina al Centro. Nel weekend non escluso poi un coinvolgimento anche del Sud sempre con neve a bassa quota. Evoluzione meteo molto incerta e dunque da seguire con attenzione.

CONTINUA A LEGGERE​

Focus neve al nord: ecco le città coinvolte nella giornata di domani

Domani Martedì 17 Gennaio attesa neve a bassa quota su Asti, Cuneo, Alessandria, Verbania e Vercelli (con accumuli esigui); neve mista sulla Pianura Padana tra Milano, Lodi e Cremona, con accumuli moderati tra Como, Varese, Lecco, Sondrio e Bergamo. In Trentino, neve fin verso la val d’Adige a Trento e Bolzano ed in Veneto su Belluno. Neve anche copiosa su Tarvisio e sui settori al di sopra dei 300 metri in Friuli.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.