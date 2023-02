Meteo – Italia torna nel mirino del maltempo invernale nel Weekend con neve in abbassamento fino in pianura, i dettagli

Prevalente stabilità in Italia

Si è aperta una fase in cui il Mediterraneo centro-occidentale è pervaso da correnti più umide e instabili, la cui presenza è favorita da un arretramento dell’Anticiclone che per lunghi tratti di questo febbraio ha interessato la nostra Penisola. Tuttavia, nonostante tale evoluzione le condizioni meteo si sono spesso rivelate comunque in prevalenza stabili e asciutte sullo stivale, e tali risultano anche nella giornata odierna. Le temperature, inoltre, non subiscono variazioni significative, rimanendo in linea con la media del periodo quando non addirittura ad essa superiori.

Prossime ore rovesci in ingresso

Nel corso delle prossime ore l’evoluzione sinottica propenderà per un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola. Questo si tradurrà nell’ingresso di qualche rovescio (comunque perlopiù debole) meglio organizzato rispetto agli isolati fenomeni che stanno interessando in questi giorni lo stivale, ma comunque circoscritto (scopri dove). Le temperature, anche in questo caso, non subiranno variazioni rilevanti rispetto a quanto registrato nelle precedenti 24 ore.

Italia torna nel mirino del maltempo nel Weekend

A fronte di una prima parte di Weekend e pertanto di una giornata di sabato 25 febbraio che trascorrerà sulla falsa riga di quanto osservato negli ultimi giorni, con piogge in ingresso solo nella seconda parte di serata di domani, la giornata di domenica 26, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, potrà essere contrassegnata da un sensibile peggioramento delle condizioni meteo, accompagnato peraltro da un altrettanto sensibile calo delle temperature, specie al nord.

