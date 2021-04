METEO ITALIA: tra alti e bassi INSTABILITÁ protagonista fino al termine di APRILE

Piogge, temporali e grandine insistono sull’Italia

Il mese di aprile si appresta ormai ad entrare nella sua ultima decade ma sotto il profilo meteo la stagione è ancora ferma a un mese fa. Anche nella giornata di ieri non sono mancati acquazzoni e temporali soprattutto al Centro-Sud con grandine e allagamenti. La tendenza meteo per questa ultima decade di aprile vedrà ancora fasi instabili, ma andiamo con ordine.

Graduale aumento termico ma caldo vero e proprio ancora lontano

Temperature sotto la media in Italia con anomalie negative da 3 a 5 gradi. Il freddo si fa sentire sia nei valori massimi che in quelli minimi con temperature spesso prossime agli zero gradi anche a bassa quota. Nei prossimi giorni avremo un graduale aumento termico grazie anche alle condizioni meteo che saranno un po’ più soleggiate. Le temperature resteranno comunque in media almeno fino all’ultimo weekend di aprile. Possibile fase calda soprattutto per il Sud Italia.

Weekend: maltempo e poi rapida fase calda e soleggiata, tendenza meteo

Ultimo aggiornamento del modello GFS che mostra una rapida fase di maltempo tra Venerdì e Sabato a causa del transito di una goccia fredda sul Mediterraneo centrale. Questa interesserebbe soprattutto il Sud con piogge e temporali. Per l’ultima Domenica di Aprile dovremmo però avere un deciso miglioramento delle condizioni meteo con sole prevalente da Nord a Sud. Possibile fase calda al Sud Italia per l’inizio della prossima settimana.

