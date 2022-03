METEO – ITALIA tra schiarite e nubi, ma con poche PIOGGE e temperature primaverili;situazione in atto e tendenza per le prossime ore

Alta pressione in affanno sull’Italia, la situazione

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori. La situazione meteo in quest’ultima domenica di marzo, vede l’Italia ancora interessata da un campo barico sostanzialmente ancora alto e livellato attorno ai 1025 hPa. Tuttavia una lacuna barica in azione tra nord Africa e Mediterraneo meridionale, pilota nubi verso il nostro Paese, seppur con poche precipitazioni. Vediamo il tempo in atto e la tendenza per le prossime ore.

Nubi di passaggio sull’Italia, ma con poche piogge

La blanda bassa pressione, pari a 1017 hpa, tra le Baleari e le coste algerine, pilota nubi verso l’Italia. Osservando l’ultima immagine satellitare, si notano nubi medio-alte in risalita dal nord Africa sin verso i settori a sud del Po. Non solo nubi, ma la posizione del minimo depressionario pilota anche il pulviscolo sahariano verso il nostro Paese, con i cieli offuscati anche laddove non sono presenti nubi significative. Come anticipato sono poche le precipitazioni in atto sul nostro Paese; qualche goccia di pioggia sta transitando sulla Sicilia centro-orientale e bassa Calabria, mentre attualmente sul resto d’Italia non sono segnalati fenomeni significativi.

Temperature miti con valori al di sopra delle medie del periodo

Nonostante le nubi di passaggio le temperature risultano piuttosto miti per il periodo. Le masse d’aria in risalita dal nord Africa, stanno favorendo infatti valori al di sopra delle medie del periodo mediamente dai 2 ai 4°C al nord, medio Tirreno, Campania e parte delle Isole Maggiori. Attualmente sulle regioni settentrionali le temperature sono infatti comprese tra i +16°C delle coste adriatiche ai +22°C del levante ligure. Sulla Sardegna, regioni centrali tirreniche, Campania ed ovest Sicilia ritroviamo temperature comprese tra i +17°C ed i +21°C, mentre sul resto del sud e medio Adriatico tra i +14°C ed i +17°C, in questo caso in linea con il periodo. Vediamo nella prossima pagina la tendenza meteo per le prossime ore.

