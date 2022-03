METEO ITALIA – Ultimi giorni con l’alta pressione, MALTEMPO atteso per la prossima settimana

Cede l’alta pressione, primi disturbi sull’Italia

Alta pressione agli sgoccioli sull’Europa ed in progressivo indebolimento nei prossimi giorni, determinando un cambio circolatorio in Europa entro la fine di marzo. I primi segni di cedimento sono in atto sul bacino del Mediterraneo, dove una blanda lacuna barica tra il nord Africa ed il Canale di Sardegna sta pilotando nubi su gran parte del Paese, seppur con scarsi fenomeni. Nel corso della prossima settimana è confermata la svolta primaverile, con l’arrivo del flusso Atlantico responsabile di una probabile fase di maltempo su gran parte del Paese.

Oggi molte nubi sull’Italia, qualche pioggia al sud ed Isole Maggiori

Nonostante il campo barico sia alto e livellato attorno ai 1025 hPa, la giornata odierna sarà piuttosto grigia sull’Italia. Un blando vortice afro-mediterraneo in azione tra Sardegna ed Algeria, pilota infatti molte nubi sulle regioni centro-meridionali italiane, determinando un giornata di domenica all’insegna dei cieli spesso nuvolosi. Deboli piogge o pioviggini intermittenti saranno possibili sulle due Isole Maggiori e Calabria, in estensione dal pomeriggio a Basilicata, Campania e dalla sera anche alla Puglia. Qualche goccia di pioggia non è esclusa sul medio-basso Lazio, ma senza accumuli. Bel tempo prevalente al nord, salvo innocue velature su Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna.

Avvio di settimana ancora stabile, salvo qualche disturbo al sud

La bassa pressione scivolerà a sud dell’Italia, mantenendo un inizio settimana ancora stabile al centro-nord, seppur con qualche nube di passaggio. Lunedì residui disturbi potranno ancora transitare sul sud Peninsulare, in particolare tra Basilicata, Molise, Puglia e Calabria, ma si tratterà di fenomeni molto localizzati e di debole intensità. Bel tempo prevalente al nord, ma con nubi in deciso aumento da martedì preannunciando l’arrivo del maltempo entro la fine del mese. Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli!

