METEO ITALIA - Ultime PIOGGE, poi arriva la ''SCIABOLATA CALDA'': ecco le PREVISIONI

PREVISIONI METEO ITALIA, tempo in miglioramento da Nord a Sud ma con residue precipitazioni in corso, nevose fin verso i 1000 metri

METEO – In queste ore residue precipitazioni stanno interessando la nostra Penisola. Il transito del fronte freddo sta lasciando alle proprie spalle temperature più fresche rispetto ai giorni scorsi, ma l’anticiclone è già in agguato e per il fine settimana è atteso un generale ritorno alla stabilità atmosferica da Nord a Sud. In queste ore però qualche fenomeno, nevoso a partire dai 1000-1100 metri, sta interessando l’Appennino meridionale e nella fattispecie i rilievi di Abruzzo meridionale e Molise. Locale attività temporalesca viene inoltre registrata lungo i settori costieri della Puglia, mentre brevi acquazzoni si concentrano sul Nord della Sicilia e intorno alla città di Reggio Calabria.

Attesi venti forti nelle prossime ore, poi una generale attenuazione

Come anche riportato nel bollettino di ieri pomeriggio, nelle prossime ore continueremo ad assistere a ventilazione a tratti intensa sulle regioni meridionali (specie zone adriatiche) e Sardegna, con le raffiche che localmente potrebbero toccare i 90-100 chilometri orari. Tendenza ad una generale attenuazione dei venti a partire dal pomeriggio-sera, quando l’anticiclone tenderà ad inglobare nuovamente l’Italia, riportando così il bel tempo ovunque.

Tempo in miglioramento nel week end e temperature in rialzo

Una vera e propria ”sciabolata calda” interesserà la nostra Penisola a partire dalla giornata di domani, grazie al ritorno dell’anticiclone che garantirà tempo stabile e massime in sensibile aumento da Nord a Sud. La colonnina di mercurio si porterà su valori ben al di sopra della media stagionale, confermando di fatto la presenza di un inverno quasi completamente anomalo non solo sul Mediterraneo ma anche su gran parte del continente europeo.