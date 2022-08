METEO ITALIA – ultimi TEMPORALI poi anticiclone in rimonta e caldo in aumento almeno fino al WEEKEND

Sistema temporalesco in azione al Nord, fenomeni pomeridiani anche al Centro-Sud

Il sistema temporalesco in transito sulle regioni del Nord Italia per la notte sta indugiando un po’ più del previsto. In queste prime ore del giorno condizioni meteo in stabili con acquazzoni e temporali localmente intensi le troviamo sul Triveneto, la Lombardia orientale ed in parte sull’Emilia Romagna. Nelle prossime ore ci attendiamo comunque un rapido miglioramento meteo. Nel pomeriggio avremo tuttavia un po’ di instabilità pomeridiana che porterà ancora qualche temporale sulle Alpi orientali, sull’Appennino centro-settentrionale e localmente sulle zone interne delle Isole Maggiori.

Espansione dell’anticiclone africano e caldo in aumento nei prossimi giorni

Seconda parte di questa prima settimana di agosto che vedrà affluire aria via via più calda. Valori di temperatura anche di 10-12 gradi sopra media dovrebbe spostarsi ancora una volta tra Penisola Iberica, Francia e Germania. Italia più ai margini ma con termometri che tra Mercoledì e Venerdì potrebbero comunque salire di 5-6 gradi al di sopra delle medie specie al Centro-Nord. Caldo ancora intenso nel primo weekend di agosto quando però le condizioni meteo potrebbero farsi maggiormente instabili con il ritorno dei temporali.

Primo weekend di agosto caldo ma con possibile aumento dell’instabilità

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli meteo che mostrano un parziale cedimento dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-orientale. Qui potrebbe anche arrivare una piccola goccia di aria più fresca in quota. Temperature in Italia ancora sopra media probabilmente nel weekend ma con maggiore probabilità di sviluppo di temporali di calore specie nelle zone interne del Centro-Sud. L’alta pressione dovrebbe infatti spostare i suoi massimi di pressione al suolo verso le Isole Britanniche.

Tendenza meteo: prossima settimana ricca di temporali pomeridiani?

Molto incerta l’evoluzione meteo per la seconda settimana di agosto con diversi modelli che però confermano uno spostamento dei massimi dell’anticiclone tra Isole Britanniche, Mare del Nord e Scandinavia. Correnti orientali con aria più fresca in quota potrebbero così interessare l’Italia portando condizioni meteo instabili su molte regioni della Penisola. Tra Lunedì e Mercoledì potrebbero infatti essere diffusi i temporali pomeridiani con fenomeni in formazione sui rilievi ma in movimento anche verso le pianure. Lieve calo termico con valori che potrebbero riportarsi vicini alle medie del periodo.

