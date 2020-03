METEO ITALIA – Venti IMPETUOSI di BURRASCA sferzeranno a breve su alcune zone del Paese, ecco quali

Un nuovo peggioramento, dopo quello che ad inizio settimana aveva riportato nubifragi in Liguria causando accumuli a tre cifre dopo che non accadeva da novembre, è alle porte dell’ Italia e sta già portando i suoi effetti su molte regioni settentrionali. Nel corso delle prossime ore i fenomeni si estenderanno a tutte le regioni del nord, con un’intensificazione prevista tra la sera e la tarda sera sulle aree orientali della Liguria.

Altrove raffiche senza eccessi fino a 40km/h, neve fin sui 600/700 metri su Alpi e Prealpi

Altrove le raffiche di vento raggiungono velocità non eccessive e non superiori ai 40/50km/h. La perturbazione continuerà contestualmente a portare i suoi effetti sulle regioni nordorientali nel corso della notte tra oggi e domani venerdì 6 marzo, in particolare sul Triveneto, dove le temperature subiranno un calo e insieme ad esse anche la quota neve: quest’ultima si attesterà infatti intorno ai 600/700 metri con fenomeni a tratti anche intensi, ma accumuli che risulteranno generalmente deboli.