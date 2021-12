METEO – ITALIA verso il ritorno del MALTEMPO per la fine di DICEMBRE; ecco la tendenza fino a CAPODANNO

Anticiclone in progressivo cedimento

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche si presentano mediamente stabili sull’Italia in questo fine settimana, seppur con nebbie fitte sulla Pianura Padana. Il maltempo è infatti andato in stand-by negli ultimi giorni, grazie all’arrivo di un campo anticiclonico sul comparto europeo e sul bacino del Mediterraneo. Tuttavia, il campo barico è in graduale flessione già nel corso di questo weekend, seppur ancora in grado di proteggere l’Italia da insidie perturbate, con il flusso mite e piovoso pronto a conquistare, dalla seconda parte della prossima settimana, nuovamente il bacino del Mediterraneo.

Prime piogge sui settori occidentali entro giovedì

Il cedimento progressivo dell’alta pressione, favorirà infiltrazioni miti ed umide occidentali nei prossimi giorni sull’Italia. Nubi medio-basse e stratificate raggiungeranno in tal modo le regioni occidentali italiane, con possibili locali pioviggini o deboli piogge, a partire da martedì, tra Toscana, Umbria, Lazio, Levante Liguria e settori tirrenici della Calabria. Si tratterà comunque di fenomeni piuttosto deboli ed a carattere irregolare, ma sintomo di un progressivo cambio circolatorio.

Ultima settimana di Dicembre con il maltempo

Dicembre potrebbe terminare con il ritorno della pioggia sul nostro Paese, ma con temperature decisamente più miti. Il maltempo è infatti atteso sull’Italia proprio in concomitanza con la festività del Natale. L’instaurazione di un campo anticiclonico tra la Groenlandia e le latitudini polari, favorirà il transito dell’aria fredda sul nord Europa, mentre un flusso mite occidentale sulle Nazioni meridionali. L’Italia in tal modo verrà interessata dal passaggio di frequenti impulsi perturbati di matrice atlantica, con piogge e temporali in arrivo già a partire dalla Vigilia di Natale, con rischio maltempo fino al 27 dicembre.