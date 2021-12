METEO ITALIA – Tempo STABILE su tutto il Paese con flusso FREDDO fino a metà settimana, poi CAMBIA TUTTO per NATALE!

Meteo Italia – Torna la stabilità anche sull’estreme regioni meridionali, dopo i disturbi avvenuti nel corso della giornata di sabato per il passaggio di correnti artiche dai Balcani. La pressione torna ad aumentare quindi su tutto il Paese, con una giornata di domenica 19 dicembre all’insegna del bel tempo , salvo residui quanto innocui addensamenti in transito sull’alta Calabria ionica e Basilicata. Attenzione alle nebbie fitte in Val Padana, persistenti anche durante le ore diurne per via di un coriaceo strato d’inversione presente nei bassi strati.

Tendenza meteo festività di Natale

La Vigilia di Natale, 24 dicembre, vedrà un deciso peggioramento del tempo sul nostro Paese. Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico porterà molte nubi su gran parte dell’Italia con piogge sparse in particolare sui settori occidentali. Natale che potrebbe trascorrere con cieli grigi e qualche pioggia da nord a sud, mentre un momentaneo miglioramento potrebbe registrarsi per la giornata di Santo Stefano. La neve cadrà solo a quote di media-alta montagna, per via dell’ingresso di correnti più miti dai quadranti sud-occidentali, sulle regioni centrali, mentre al nord non è escluso qualche sconfinamento a bassa quota sui settori occidentali.