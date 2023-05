Meteo – Italia verso un nuovo peggioramento nel weekend con piogge e temporali, localmente intensi

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un esteso campo anticiclonico posizionato dalle Isole Azzorre sin verso la Scandinavia. Una vasta lacuna barica è presente sull’Europa centro-meridionale, al cui interno agiscono diversi blandi minimi di pressione; uno di questi è in graduale risalita dal nord Africa verso il Mediterraneo meridionale, determinando un peggioramento del tempo sull’Italia con ritorno di piogge e temporali anche intensi.

Meteo sabato 13 maggio, nuovo peggioramento: temporali al nord piogge al centro-sud

Meteo Italia sabato 13 maggio. Vasta lacuna barica sul Mediterraneo rinnova condizioni meteo instabili, mentre dal nord Africa è in risalita una depressione con tempo in nuovo peggioramento. Al nord la giornata trascorrerà con nubi sparse al mattino a cui potranno essere associate precipitazioni irregolari sul Triveneto, Alpi ed Appennino. Nel corso del pomeriggio acquazzoni sparsi su gran parte delle regioni con temporali attesi sui settori Prealpini, Emilia e Triveneto. Peggiora dalla notte al Nordest con piogge diffuse. Neve sulle Alpi a partire dai 1800-2200 metri. Al centro tempo in graduale peggioramento per la risalita di un sistema nuvoloso collegato ad una depressione afromediterranea. Al mattino attesi cieli coperti tra Lazio ed Abruzzo con deboli piogge associate; nubi sparse sulle restanti regioni con acquazzoni in arrivo sulle coste della Toscana centro-meridionale. Seconda parte di giornata con precipitazioni diffuse su Lazio, Umbria, Abruzzo, Toscana centro-meridionale ed Appennino marchigiano. Dalla sera possibili precipitazioni localmente intense tra Lazio, Umbria e Marche. Al sud ed Isole nubi in transito con precipitazioni nella prima parte di giornata; rischio temporali su Sardegna e Sicilia.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto previsto per le prossime ore e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Sabato 13 maggio 2023:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Bassa collina e pianura romagnola

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Appennino pavese, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale, Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Ombrone Gr-Costa

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Ombrone Gr-Costa

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.

Domenica piogge verso il nord, momentaneo miglioramento al centro-sud

Minimo barico che tenderà a risalire verso il medio-alto Adriatico, portando un peggioramento del tempo più deciso anche sul nord Italia dove ritroveremo nubi con fenomeni diffusi per l’intero arco di giornata; i fenomeni potranno assumere carattere temporalesco e localmente anche di forte intensità, specie al Nordest. Nubi sul resto del Paese con qualche residua precipitazioni, ma in momentaneo miglioramento. Nuovo peggioramento dalla notte al sud. Rimanete aggiornati!

