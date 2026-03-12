Meteo – Maltempo polare nel Weekend, con vagonate di neve in arrivo sulle Alpi e temporali: i dettagli

Quadro instabile sull’Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo restano instabili a causa del passaggio di una goccia fredda di origine atlantica che, oltre a innescare piogge e temporali localmente anche intensi, in particolare sui settori centrali, determinano anche qualche occasionale grandinata. Nel pomeriggio il maltempo si è comunque esteso su parte del nord e del sud, coinvolgendo anche le aree più interne della Sicilia. Le temperature, in questo contesto, appaiono mediamente in lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Primavera fiacca e in crisi

La stagione primaverile meteorologica, cominciata il 1° del mese, risulta già in crisi. Dopo un inizio quasi convincente, l’Anticiclone è entrato in un nuovo momento critico, con il flusso atlantico che sembra approfittarne. La fase di maltempo, infatti, si protrarrà anche nei prossimi giorni e fino ad almeno il Weekend, come vedremo nel presente editoriale, quando una saccatura depressionaria di origine polare marittima affonderà nel cuore del Mediterraneo.

Attacco polare per il Weekend

Il prossimo fine settimana osserverà se possibile un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola. Stando infatti a quanto prospettano i principali riferimenti modellistici, una perturbazione sarà innescata dalla discesa di correnti polari nel cuore del Mediterraneo, con piogge e temporali localmente anche intensi che riguarderanno principalmente il nordovest e le Isole Maggiori, con neve anche abbondante occasionalmente a quote di montagna attese su tutto il settore alpino.

Bufere di neve in arrivo sull’alto Piemonte, possibili nubifragi in Liguria e Sardegna

Il settore alpino che sarà più colpito dalle nevicate abbondanti sarà verosimilmente quello relativo all’alto Piemonte, dove tra l’altro la quota neve potrebbe risultare anche più bassa rispetto a quella generale. Nevicate potranno infatti qui spingersi fin sulla bassa montagna, soprattutto nella giornata di sabato 14 marzo. Fenomeni localmente anche intensi e a carattere di nubifragio sono previsti invece in Liguria e in Sardegna. Non è esclusa qualche nota di isolato maltempo lungo il versante tirrenico durante il Weekend, con qualche rovescio in arrivo anche sulla Puglia. Fine settimana che sarà pertanto perturbato, con calo delle temperature generale e clima che risulterà nel complesso più tardo-invernale che primaverile.

