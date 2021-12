METEO ITALIA – Verso un periodo di NATALE mite e UGGIOSO, ecco le PREVISIONI per fine DICEMBRE

Italia in compagnia di tempo stabile, ma non ovunque

Salve e buon sabato cari amici del Centro Meteo Italiano! Sull’Italia quest’oggi avremo tempo per lo più stabile grazie alla presenza di un campo d’alta pressione che sta permettendo una fisiologica pausa dal maltempo invernale su buona parte del continente europeo. Questo avverrà fino all’inizio della prossima settimana quando andrà a retrocedere lasciando spazio alle correnti occidentali, Solo al meridione sta confluendo aria più fredda dai quadranti orientali che sta determinando la presenza di nuvolosità più compatta su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Entriamo dunque nel dettaglio delle previsioni per il fine settimana.

Meteo weekend, ecco come sarà

Meteo – Perturbazione artica che lambirà dunque marginalmente nella giornata odierna le regioni del sud; quest’oggi non sono da escludersi precipitazioni sulle regioni peninsulari meridionali, con neve che si poserà a quote alto-collinari sull’Irpinia, Pollino e Sila; la nebbia insisterà al nord Italia specialmente sulla pianura Padana. Visibilità ridotta anche nel corso della giornata di domenica lungo il Po, con ampi banchi di nebbia dal Piemonte fino alla laguna Veneta. Tra pomeriggio e sera sarà possibile qualche precipitazione sulla Calabria, ma senza particolari fenomeni associati. Come inizierà la prossima settimana? Vediamolo nel paragrafo successivo.

Aria gelida in transito sull’Europa dell’est

Inizio della prossima settimana, quella che inaugurerà il periodo natalizio, che vedrà la persistenza di un promontorio anticiclonico tra Mediterraneo occidentale e Isole Britanniche. Lobo del vortice polare verso l’Europa orientale con formazione di un vero e proprio blocco di aria gelida. Intorno alla metà della settimana una perturbazione atlantica potrebbe comunque eludere il blocco anticiclonico portandosi sul Mediterraneo e causando un peggioramento delle condizioni meteo. Dunque dalla seconda metà della settimana potrebbe aprirsi un periodo caratterizzato da maggiori ondulazioni atlantiche.

