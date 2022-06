METEO ITALIA – weekend con clima CALDO, alta pressione dominante anche la prossima settimana con tempo stabile

Italia tra caldo intenso e temporali pomeridiani, ecco dove nelle prossime ore

Risalita principale dell’aria calda africana che interessa Penisola Iberica e Francia mentre l’Italia resta poco più al margine. Condizioni meteo per lo più stabili nelle prossime ore salvo alcune eccezioni. Temperature di diversi gradi al di sopra delle medie con massime che potrebbero toccare i +35 gradi su Piemonte, Lombardia, zone interne centrali tirreniche e Sardegna. Infiltrazioni di aria più fresca in quota porteranno nel corso del pomeriggio allo sviluppo di acquazzoni e temporali soprattutto nelle zone interne del Centro-Sud. Interessati in particolare Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria.

Meteo weekend: estate avanti tutta con sole e clima caldo

Terzo weekend di giugno con l’alta pressione distesa tra Mediterraneo centrale ed Europa orientale. Sia Sabato che Domenica avremo condizioni meteo stabili soprattutto al Centro-Nord, qualche acquazzone pomeridiano in più al Sud a causa di una blanda saccatura in quota sul Mediterraneo orientale. Temperature di qualche grado sopra media sulle regioni del Nord mentre potrebbero risultare in media all’estremo Sud. Caldo in intensificazione nel corso della settimana.

Prossima settimana con caldo intenso anche al Centro-Sud, punte di +40 gradi?

Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che mostrano all’inizio della prossima settimana una saccatura depressionaria in affondo verso la Penisola Iberica. Ecco allora che il caldo africano si sposterà sempre più verso il Mediterraneo centrale. Condizioni meteo che saranno per lo più stabili in Italia con temperature sopra media anche di 6-8 gradi al Centro-Sud, non escluse punte di +40 gradi. Poche variazioni per la seconda parte della settimana salvo un rapido peggioramento meteo che potrebbe interessare il Nord Italia con un passaggio temporalesco.

Tendenza meteo: finale di giugno tra anticiclone africano e passaggi instabili

Ultimi aggiornamenti dei modelli che sembrano ormai dar ragione all’europeo ECMWF per quello che riguarda l’evoluzione meteo della prossima settimana. Saccatura depressionaria in affondo ad ovest della Penisola Iberica e promontorio africano ancora dominante sul Mediterraneo occidentale. Anche il modello GFS vira adesso verso un’evoluzione di questo tipo e anche sul lunghissimo periodo non si intravedere nessuno sbocco importante con il caldo africano che anzi potrebbe intensificarsi proprio sul finire del mese.

