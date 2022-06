METEO – Prossima settimana arriva il MALTEMPO e clima FRESCO o ancora CALDO con l’alta pressione?

Italia tra caldo e temporali

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro meteo Italiano. Come oramai da alcuni giorni, un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana si trova esteso tra Mediterraneo ed Europa occidentale portando condizioni meteo piuttosto stabili anche sulla Penisola Italiana, dove però non mancherà dell’instabilità pomeridiana a causa di infiltrazioni d’aria più fresca in quota. Nel pomeriggio sono infatti attesi acquazzoni e temporali soprattutto su Alpi centro-orientali, lungo l’Appennino e sulle zone interne della Sicilia. Temperature sopra la media di alcuni gradi specie al Centro-Nord, con massime fino a raggiungere i 35°C su Piemonte, Lombardia, zone interne centrali tirreniche e Sardegna mentre le temperature risulteranno più contenute al Sud, meno interessato dalla risalita di aria calda africana.

Ancora acquazzoni e temporali pomeridiani sulle Alpi e al Centro-Sud

Nella giornata di domani avremo poche variazioni dal punto di vista sinottico, con la Penisola Italiana ancora situata sul bordo orientale del promontorio di alta pressione e quindi seggetta ad infiltrazioni di aria fresca in quota. Tempo stabile e soleggiato quindi in Italia ma con acquazzoni e temporali pomeridiani attesi sulle Alpi centro-orientali e sulle zone interne del Centro-Sud, localmente anche intensi tra Abruzzo, Molise e Campania. Sulle regioni tirreniche centro-meridionali i fenomeni potranno muoversi dalle zone interne verso le coste, fino a raggiungere localmente proprio i settori costieri, specie su Campania e basso Lazio Le temperature tenderanno leggermente ad aumentare, ma senza grosse variazioni.

Weekend con sole, caldo ma anche piogge e temporali

I principali modelli confermano per il prossimo weekend un robusto promontorio africano esteso dal Mediterraneo occidentale verso l’Europa centro-orientale, mentre una saccatura d’aria fresca in quota si allungherà dall’Europa orientale verso il Mediterraneo meridionale. Condizioni meteo piuttosto stabili nel quindi in Italia nel corso del fine settimana con cieli soleggiati su gran parte delle regioni. Nella giornata di sabato avremo però acquazzoni e temporali sparsi tra Sicilia e Calabria durante le ore più calde e locali rovesci pomeridiani sulle Alpi sia sabato che domenica. Temperature molto elevate al Centro-Nord con massime sui 34°C-36°C mentre saranno più contenute al Sud e sulla Sicilia dove difficilmente si supereranno i 32°C-33°C. Di seguito la tendenza meteo per la prossima settimana.

Molta incertezza sulla possibile evoluzione meteo per la prossima settimana

Mentre se fino al weekend i principali modelli sono concordi sull’evoluzione sinottica, per quanto riguarda la prossima settimana si hanno ancora divergenze molto evidenti. Lo stesso modello americano GFS che fino alla giornata di ieri mostrava per la prossima settimana almeno due passaggi instabili sul Mediterraneo centrale con un affondo anche importante in arrivo dal Mare del Nord accompagnato da un generale calo termico, i run odierni mostrano invece le persistenza di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale, con condizioni meteo che si manterrebbero stabili in Italia ancora a lungo. L’elevata incertezza si può notare anche dall’ensemble di GFS con l’immagine in copertina, con la divergenza degli spaghi a partire soprattutto da metà settimana. Modello europeo che mostra anche lui ancora molta incertezza, con il ruz 12z di ieri che mostrava un perturbazione atlantica in transito per metà settimana mentre lo 0z di oggi mostrano solo qualche blando passaggio instabile. Non ci resta quindi che attendere i prossimi giorni per avere una situazione più chiara e delineata. Per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.

