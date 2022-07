METEO ITALIA – WEEKEND con qualche temporale, caldo in intensificazione durante la prima settimana di agosto

Calo termico che ha raggiunto il Nord Italia, solo una lieve flessione altrove

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che l’abbassamento dell’anticiclone ha portano condizioni meteo più instabili sull’Italia con forti temporali al Nord ma anche su parte del Centro-Sud. Temperature su valori più decenti al Nord Italia con massime che nei prossimi giorni saranno intorno a +32/33 gradi sulla Pianura Padana, qualcosa in più sulla Romagna. Valori in lieve flessione anche al Centro ma comunque intorno ai +35/36 gradi. Caldo più intenso al Sud con punte prossime ai +40 gradi su Puglia e Sicilia.

Possibili temporali nelle prossime ore, ecco su quali regioni

Nubi sparse al Nord Italia nel corso della mattinata odierna ma con condizioni meteo per lo più asciutte. Ampie spazi di sereno invece sulle regioni del Centro-Sud. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento sia sulle Alpi che lungo l’Appennino con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Precipitazioni che tra la sera e la notte potrebbero muoversi sulla Pianura Padana mentre al Centro-Sud è atteso un generale esaurimento dei fenomeni. Temporali possibili anche nella giornata di Venerdì sulle regioni settentrionali, localmente di forte intensità.

Correnti nord-occidentali nel weekend, caldo nella norma e locali temporali

Ultimi aggiornamenti dei modelli che mostrano condizioni meteo estive in Italia per il prossimo e ultimo weekend di luglio ma con correnti che dovrebbero risultare nord-occidentali sul Mediterraneo centrale. L’alta pressione dovrebbe ancora proteggere in larga parte il Mediterraneo ma potrebbero non mancare infiltrazioni di aria più fresca e umida in quota. Il modello americano GFS ad esempio mostra per la giornata di Domenica correnti nord-occidentali specie al Nord-Est e lungo la dorsale appenninica.

Tendenza meteo: rimonta africana in vista nella prima settimana di agosto

Situazione sinottica all’inizio del mese di agosto che probabilmente vedrà un vasto anticiclone afro-azzorriano in elevazione verso l’Europa occidentale. Flusso perturbato in scorrimento alle alte latitudini con un profondo minimo di bassa pressione poco a nord delle Isole Britanniche. Condizioni meteo per lo più stabili all’inizio di agosto in Italia ma con clima non eccessivamente caldo. Nella seconda parte della settimana però le cose potrebbero cambiare e l’avanzata dell’aria africana interesserà anche la nostra Penisola portando un netto aumento delle temperature.

