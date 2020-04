METEO – L’ANTICICLONE inizierà a perdere colpi proprio per le festività di PASQUA? I dettagli

L’azione di quest’area di bassa pressione però non si ferma a portare maltempo alle sole zone nordafricane, ma qualche pioggia è possibile riscontrarla fin da ieri anche sulle Isole Maggiori. Nella giornata odierna tuttavia l’instabilità si è estesa anche in alcune aree meridionali del Paese, come per esempio le zone joniche della Calabria e della Puglia. I fenomeni qui si sono rivelati e si rivelano tutt’ora piuttosto deboli o al più moderati, con accumuli altrettanto blandi.

La lenta transizione della perturbazione africana verso oriente sbloccherà di fatto la strada all’Anticiclone che a quel punto tornerà ad espandersi in maniera piuttosto evidente e immediata verso latitudini più settentrionali. Nella prossima settimana, nonché settimana santa, esso avvolgerà non solo la nostra Penisola, ma anche buona parte del continente europeo centro-occidentale, raggiungendo un’estensione più tipicamente estiva.

Segnali di cedimento per le festività pasquali?

Abbiamo parlato solo nella giornata di ieri di come le festività pasquali potessero passare all’insegna della stabilità, grazie addirittura ad un nuovo rinforzo dell’Alta pressione. Ebbene, è da qualche aggiornamento invece che i principali centri di calcolo vedrebbero un indebolimento significativo della cupola altopressoria, che non porterebbe però stando alle attuali emissioni conseguenze sulla nostra Penisola, se non per un calo delle temperature. Ma il grado di incertezza si mostra ora più che mai elevato in riferimento a questo periodo, pertanto vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.