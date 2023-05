Meteo – L’Anticiclone prova il recupero, ma occhio a piogge e temporali termoconvettivi fino al Weekend

Tempo in miglioramento in queste ore

A seguito di una prima parte di giornata piuttosto instabile, con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio che l’hanno fatto da padrone dapprima, nella notte, sulle regioni più settentrionali e poi, nel pomeriggio, sui settori più interni dello stivale, con occasionali sconfinamenti fin sulle aree costiere, le condizioni meteo stanno migliorando in queste ore, con il graduale esaurimento della fenomenologia.

L’Anticiclone prova il recupero nei prossimi giorni, ma persiste una circolazione depressionaria

Un campo di Alta pressione di matrice azzorriana proverà nei prossimi giorni a prendere il controllo del Mediterraneo, ma sarà ostacolato da un lato da una circolazione depressionaria comunque insistente e dall’altro da un flusso di correnti più umide e instabili presenti ad est. Sebbene i prossimi giorni saranno pertanto relativamente più stabili e asciutti, non mancheranno piogge e temporali termoconvettivi che, nelle ore pomeridiane, si origineranno soprattutto sull’arco alpino nordorientale e sull’Appennino meridionale.

Tale tendenza si conferma fino al Weekend (almeno)

Tale tendenza trova sostanziali conferme dalle proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo fino ad almeno il prossimo Weekend, con piogge e temporali di natura prevalentemente termoconvettiva che si svilupperanno pertanto principalmente nelle ore pomeridiane sui settori più interni dello stivale, in particolare in quelli meridionali e dell’estremo nord. Tuttavia, qualche rovescio potrebbe resistere anche nella notte in quella che divide domani venerdì 26 da dopodomani sabato 27 maggio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo anche sull’Appennino Lazio-Abruzzese sponda frusinate; rovesci nella notte tra venerdì e sabato al nord

Il maltempo di natura termoconvettiva riguarderà in ogni caso anche parzialmente l’Appennino Lazio-Abruzzese con piogge e temporali che coinvolgeranno l’area frusinate in particolare. Nelle serate il miglioramento delle condizioni meteo sarà evidente in tutto lo stivale, anche se qualche rovescio residuale potrebbe interessare le aree al confine tra Lombardia, Veneto e Trentino nella notte tra domani venerdì 26 e quella di dopodomani sabato 27 maggio. Le temperature inoltre non subiranno variazioni particolari rispetto ai valori registrati negli ultimi giorni.

