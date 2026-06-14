Meteo – L’Estate accelera, attesa una seconda parte di giugno con caldo intenso? La tendenza

Domenica estiva su tutta l’Italia
Il weekend proseguirà con tempo estivo su tutta l’Italia grazie alla presenza di un vasto campo altopressorio disteso sull’Europa sud-occidentale con valori barici alti e livellati attorno ai 1020 hPa anche sul Mediterraneo centro-occidentale. Attesi quindi cieli spesso soleggiati sia lungo le coste che in montagna, fatta eccezione per qualche innocua velatura di passaggio. Valori massimi attorno ai +30 da nord a sud con punte sino a +35°C tra Marche, Abruzzo, Molise e nord della Puglia, ovvero ben oltre le medie del periodo. Più contenuti i valori lungo le coste, grazie all’effetto mitigatore delle brezze.
Prossima settimana al via con locali temporali, poi atteso caldo intenso
Meteo dal 15 al 21 giugno – Prossima settimana attesa con anomalie positive di geopotenziale sull’Europa centro-meridionale, mentre negative sul vicino Atlantico. Dopo un rapido passaggio instabile sul Triveneto ad inizio settimana, l’anticiclone subtropicale tenderà ad espandersi sul Mediterraneo centro-occidentale, portando tempo stabile e caldo intenso anche sull’Italia. Temperature nel complesso attese al di sopra delle medie del periodo anche di 3-6°C, mentre le precipitazioni risulteranno pressoché assenti salvo qualche eccezione.
Giugno termina stabile e caldo?
Centri di calcolo probabilistico europeo mostra una terza parte del mese di giugno con possibile affermazione di anomalie positive di pressione sull’Europa centro-meridionale. Tempo estivo che potrebbe quindi prendere il sopravvento sull’Italia con temperature al di sopra delle medie del periodo e precipitazioni scarse, perlopiù relegate ai settori montuosi o pedemontani per fenomeni a ciclo diurno, anche per l’ultima parte del mese di giugno.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.