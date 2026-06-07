Meteo – Estate appena iniziata e già in difficoltà per il prosieguo di Giugno: ecco la tendenza

Generale stabilità e bel tempo in Italia

Condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo aleggiano sulla nostra Penisola grazie all’affermazione di un campo di Alta pressione di matrice azzorriana su buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Qualche rovescio o temporale insiste ancora in Trentino Alto Adige, dopo un pomeriggio comunque contrassegnato dall’instabilità sparsa sul settore alpino. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente un primo lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Stabilità prevalente fino a martedì, poi peggiora mercoledì al nord, con picco di caldo al centro-sud

Condizioni meteo di stabilità prevalente abbracceranno l’Italia fino alla giornata di martedì 9 giugno, con temporali che rimarranno relegati perlopiù al settore alpino e con temperature in progressivo e graduale aumento. Un peggioramento riguarderà le pianure più settentrionali dello stivale fin dalle prime ore della notte di mercoledì 10 giugno, con piogge, temporali e possibili grandinate e nubifragi a causa del passaggio di un rapido cavo perturbato, con miglioramento entro sera. Un picco di caldo si raggiungerà al centro-sud, con temperature spesso anche oltre i +30°C, specie sulle pianure interne.

Seconda metà di settimana più fresca

Lo scivolamento verso est del suddetto cavo perturbato sarà comunque responsabile di un generale e sensibile calo delle temperature in Italia nella seconda metà di settimana, ma stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo ciò non si tradurrà nell’arrivo di molto maltempo, con qualche rovescio o temporale plausibile al più sul versante più esposto, nonché quello orientale. Nel complesso la stabilità sarà comunque prevalente sullo stivale e con cieli perlopiù soleggiati, specie lungo le aree costiere.

Estate in difficoltà per il prosieguo di Giugno

Il prosieguo del mese di giugno potrebbe vedere una stagione estiva effettivamente in difficoltà, come raramente si è vista nel corso degli ultimi anni. Una serie di impulsi più freschi e anche perturbati potranno riguardare il Mediterraneo centrale, con piogge e temporali frequenti e temperature in linea o spesso anche al di sotto della media di riferimento. Tuttavia, trattandosi questa di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.