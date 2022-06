METEO – L’ESTATE fa sul serio, TEMPERATURE pronte al DECOLLO: picchi possibili fino a +42°C in ITALIA, ecco dove

Condizioni meteo nuovamente stabili sull’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in queste ore stabili, grazie allo spostamento delle correnti più instabili dal settore balcanico ulteriormente verso oriente, favorendo giocoforza un rinforzo dell’Anticiclone subtropicale sull’Italia. Tale miglioramento segue una prima parte di pomeriggio piuttosto perturbata per alcuni settori del meridione, in particolare della Sicilia orientale e dell’Appennino calabrese meridionale.

Weekend chiuderà stabile e asciutto con clima estivo

Il weekend iniziato dunque con residuo maltempo in alcune aree del meridione proseguirà in maniera migliore grazie al rinforzo suddetto dell’Anticiclone africano. Pertanto, nella giornata di domani domenica 19 giugno le condizioni meteo risulteranno generalmente stabili e asciutte, accompagnate da clima decisamente estivo: le temperature, infatti, si manterranno stazionarie o in locale ulteriore aumento (dopo quello odierno).

L’Estate fa sul serio la prossima settimana

Ancora più sul serio farà l’estate a partire dall’inizio della prossima settimana. Abbiamo già analizzato come i principali centri di calcolo abbiano completamente ribaltato lo scenario previsto fino a ieri, in favore della persistenza di un campo di Alta pressione di origine africana che, sospinto dal moto ciclonico di un affondo troppo occidentale, determinerà un’intensificazione del caldo sull’Italia, con temperature in ulteriore, sensibile aumento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Temperature fino a +42°C

Tremenda fiammata africana in arrivo la prossima settimana sull’Italia, con impennata delle temperature a partire dalla metà della prossima settimana: nella giornata di mercoledì 22 giugno infatti, le colonnine di mercurio potrebbero raggiungere i +42°C nelle zone interne del foggiano e, il giorno successivo, possibilmente su materano e zone interne della Sicilia. Temperature fino a +40°C attese invece nelle zone interne della Sardegna per la giornata di martedì 21. Sul resto del Paese temperature più basse, ma comunque pienamente estive. Trattasi tuttavia momentaneamente di una tendenza, che necessiterà di ulteriori conferme nei prossimi giorni. Vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

