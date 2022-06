METEO – L’ESTATE riparte nel WEEKEND con ALTA PRESSIONE in elevazione e TEMPERATURE in aumento: i dettagli

Maltempo in azione anche in serata sull’Italia

Dopo una giornata contrassegnata dall’azione di piogge e temporali e talvolta anche di grandine, le condizioni meteo nella serata dovrebbero migliorare solo su alcune zone del Paese, mentre su altre il maltempo dovrebbe continuare ad insistere con rovesci accompagnati da occasionale attività elettrica (scopri dove). L’afflusso di correnti più fresche di matrice atlantica determina inoltre un calo delle temperature con clima che torna gradevole sulle pianure.

Domani ultime note di maltempo

Nella giornata di domani venerdì 10 giugno il fronte instabile inizierà ad allontanarsi, con le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola che rimarranno perturbate, in particolar modo sulle regioni meridionali. Rovesci e temporali localmente anche intensi insisteranno comunque su basso versante tirrenico (Campania esclusa) e settore adriatico meridionale, soprattutto fino al mattino, quando non si escludono fenomeni intensi e temporaleschi anche sull’Abruzzo in maniera isolata. Dal pomeriggio i fenomeni appariranno in attenuazione fino ad esaurirsi completamente entro fine serata, con qualche isolato rovescio residuale plausibile solo sulle zone tirreniche della Sicilia.

L’Anticiclone torna a spingere, weekend contrassegnato dal ritorno dell’estate

Un campo di Alta pressione tornerà a puntare l’Italia a partire dalla giornata di domani venerdì 10 giugno, contribuendo ad allontanare le correnti di maltempo che pervaderanno ancora parte del Paese. Gli effetti diverranno quindi generalmente evidenti a partire dalla giornata di sabato 11, stando anche a quanto prospettato dai principali centri di calcolo, quando le condizioni meteo appariranno stabili praticamente ovunque e con temperature in aumento.

Isolate eccezioni di maltempo per domenica sulle Alpi occidentali

L’estate tornerà dunque ad abbracciare la nostra Penisola a partire dal weekend, con bel tempo praticamente ovunque accompagnato da temperature in aumento generale, come scritto in precedenza. Isolate eccezioni di maltempo potrebbero tuttavia riguardare il settore delle Alpi occidentali nella giornata di domenica 12 giugno. Saranno tuttavia eventualmente le uniche del Paese generate da una corrente a getto piuttosto tesa sull’Europa centrale.

