METEO – L’INVERNO ci prova! ONDATA di FREDDO ARTICO con TRACOLLO TERMICO e NEVE in arrivo, ecco quando

Conclusi i giorni della merla con la mitezza

I giorni della merla sono appena terminati e sono tradizionalmente riconosciuti dalla credenza popolare come i giorni più freddi dell’anno. Tuttavia si può dire che quest’anno ci sia stata l’eccezione che ha confermato la regola. Infatti, le temperature sull’Italia negli ultimi giorni risultano piuttosto miti e oltre la media del periodo, grazie alla presenza di venti provenienti dai quadranti meridionali e a una copertura nuvolosa che impedisce di fatto il fenomeno dell’inversione termica.

Weekend in compagnia dell’Alta pressione, ma con qualche pioggia

Siamo subentrati a un weekend dal doppio volto in Italia. Sebbene infatti un vasto e possente promontorio anticiclonico inizia a farsi strada dai quadranti occidentali e sembra puntare in maniera netta la nostra Penisola, permangono dei flussi atlantici provenienti dunque da latitudini più settentrionali, responsabili di nuvolosità diffusa soprattutto sulle aree tirreniche e anche di qualche pioggia sparsa che in ogni caso risulterà comunque di breve durata e debole entità.

Ondata di freddo artico in arrivo da metà settimana prossima

Stando ai principali centri di calcolo sembra ormai tutto confermato: a partire dalla metà della prossima settimana e precisamente dalla giornata di mercoledì 5 febbraio un’ondata di freddo di origine artico marittima dovrebbe scendere direttamente dalle Isole Svalbard e investire in pieno la nostra Penisola, portando nevicate anche a bassa quota che interesseranno però principalmente il settore adriatico.