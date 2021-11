METEO – L’ITALIA rimane il bersaglio del MALTEMPO: la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Sicilia centro-occidentale e settori occidentali della Puglia settentrionale e del Molise, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Centro-Sud, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, settori centro-meridionali della Lombardia e Piemonte meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati su resto di Sicilia e Molise, Puglia settentrionale, Basilicata occidentale e settentrionale, Calabria meridionale, Lazio meridionale e sulla Sardegna. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e al Meridione. Venti: tendenti a forti settentrionali sulla Liguria, con raffiche di burrasca specie sui settori centro-occidentali; tendenti a forti nord-orientali sull’Alto Adriatico; localmente forti, generalmente dai quadranti meridionali, sulla Sardegna. Mari: molto mossi, tendenti ad agitati, il Mare e Canale di Sardegna, il Mar Ligure settore centro-occidentale; dalla mattinata, molto mosso tendente ad agitato l’Adriatico settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Nonostante il lasso di tempo ormai breve, le previsioni per la giornata di domani lunedì 8 novembre sono soggette a grande incertezza a causa della discordanza dei principali centri di calcolo . Quello che è certo è che sarà una nuova giornata all’insegna del maltempo per l’Italia, con maltempo anche localmente intenso in Sicilia e con precipitazioni plausibili sia in Calabria (specie reggino), che sul Lazio (specie zone meridionali) che sulla Campania (specie zone settentrionali). Precipitazioni che potrebbero essere inoltre accompagnate da attività elettrica ed estendersi anche sul settore adriatico centrale. Qualche nevicata è invece attesa sulle Prealpi venete (sui 1.400/1.500 metri) e sulle Alpi carniche (anche fino ai 1.000 metri).

Fino a questo pomeriggio, quella odierna è stata sicuramente la giornata più stabile di gran parte di quelle che l’hanno preceduta: il che è tutto dire, dal momento che delle piogge si sono comunque registrate, seppur senza eccessivi picchi di intensità e in maniera localizzata o sparsa, in Liguria e nelle Isole Maggiori. Nel corso di questa sera peraltro, la traslazione del minimo depressionario che va posizionandosi poco al largo delle coste sudoccidentali della Sardegna sta provocando un ulteriore peggioramento ( ecco dove ).

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 8 novembre 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell’Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico